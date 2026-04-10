Індексація пенсій в Україні: хто і коли може втратити субсидії на житлокомунальні послуги

Пенсії в Україні

Поки пенсіонери підраховують, на скільки потовщали їхні гаманці після індексації пенсій, до вмісту цих гаманців непомітно підкрадається неочікувана багатьма витрата — збільшення оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП). Мова про тих, хто отримує субсидії. Бо якщо у субсидіанта зросли доходи, це автоматично означає: за комірне він здатен платити більше, а держава йому допомагатиме менше, а то й зовсім припинить допомогу.

Субсидії в Україні: хто має дотацію на комірне

Проблема масштабна, бо за останніми даними Міністерства соціальної політики (на жовтень 2025 року, коли розпочався минулий опалювальний сезон), субсидії на ЖКП отримували 1,7 млн домогосподарств. Серед них, за статистикою, 1,3 млн домогосподарств, або 75% — це пенсіонери, за кількістю осіб від 1,6 до 1,75 млн людей. З них 900–950 тисяч або 70–75% — одинокі пенсіонери. Ще 25–30% — це подружжя, «дід і баба», кількістю 700–800 тисяч людей або 350–400 тисяч сімейних пар. Решта субсидіантів — багатодітні сім’ї, малозабезпечені, люди, які з певних причин є непрацездатними. Їх індексація пенсій не стосується, тому отримувані ними субсидії з цієї причини не зміняться.

За законом, право на субсидію мають сім’ї, у яких плата за ЖКП є більшою, ніж обов’язковий платіж (ОП). Він розраховується індивідуально та залежить виключно від доходів сім’ї.

ОП домогосподарства (Д) у відсотках від величини сукупного доходу сім’ї обчислюється за формулою:

ОП = середньомісячний сукупний дохід Д/кількість членів Д/базовий середній прожитковий мінімум на одну особу на місяць, на 1 січня 2026 року він дорівнює 3074 грн /2×15%.

Приклад розрахунку ОП для родини з двох пенсіонерів.

ОП =10000 грн/2особи/3074 грн/2×15% = 12,2% від доходу родини. В гривнях обов’язковий платіж за ЖКП дорівнює наразі 1220 грн, якщо сума у квитанціях більша, решту доплатить держава.

Оскільки субсидія розраховується як різниця між сумою комірного та обов’язковим відсотком платежу від доходу, то зростання пенсії на 12,1% призводить до того, що сім’я має платити за комірне більше самостійно, аж до повного скасування субсидії.

Індексація пенсій і субсидії: хто у групі ризику

Після індексації пенсій субсидія зменшиться в усіх пенсіонерів, хто її отримує. А повністю втратять субсидії отримувачі так званих «малих виплат», до 300 грн. За статистикою ПФУ (який тепер займається і виплатою субсидій), таких до 15%, в основному пенсіонери, це близько 200 тисяч родин. Саме ця категорія після індексації пенсії на 12,1% автоматично переходить у розряд тих, чий обов’язковий платіж стає вищим за суму в платіжці, а субсидія перетворюється на нуль.

Ще дві категорії кандидатів у «багатії» — працюючі пенсіонери та ті, хто досяг певного віку, при якому пенсіонер отримує обов’язкову надбавку до своєї пенсії. У частини працюючих (до 650 тисяч осіб) у квітні триває ще один перерахунок пенсій, який може вплинути на зменшення або повне скасування субсидії на ЖКП. А ті, хто дожив до 70-ти, 75-ти та 80 років, автоматично отримують «вікову» доплату до пенсії, це відповідно 300, 456 і 570 грн. Статистика щодо таких субсидіантів відсутня, але їх буде небагато, оціночно кілька десятків тисяч.

За оцінкою члена Економічного дискусійного клубу, заслуженого економіста України Олега Пендзина, у групі ризику також жителі енергоефективних будинків, ті, хто встановив лічильники на тепло або утеплив стіни. Їхні суми у платіжках невеликі, тому поріг втрати субсидії для них низький. У регіональному розрізі найбільше відмов буде у Києві, містах-мільйонниках та обласних центрах, де висока концентрація одиноких пенсіонерів у невеликих квартирах, та в регіонах з активним впровадженням енергозбереження.

Коли почнуть «урізати» субсидії

Враховуючи механізм призначення субсидій, змін у розрахунках не буде до нового опалювального сезону, або до жовтня, ще майже півроку. Єдине, що зміниться — сама сума субсидії з травня стане меншою, бо з розрахунку приберуть оплату за опалення, яке, очевидно, в теплу пору року відсутнє. Нагадаємо, субсидія призначається на 12 місяців (з травня по квітень наступного року). Її розмір перераховують автоматично двічі на рік: у травні — на неопалювальний сезон (травень–вересень), у жовтні — на опалювальний сезон (жовтень–квітень).

При перерахунку субсидії на неопалювальний сезон враховуються доходи за III–IV квартали 2025 року. Тобто березневе підвищення пенсій 2026 року вплине на розмір субсидії вже під час наступного перерахунку субсидій на опалювальний сезон 2026–2027 років, коли до уваги візьмуть доходи за I–II квартали 2026 року.

Це означає, що наслідки індексації пенсій наздоженуть пенсіонерів-субсидіантів з 1 жовтня 2026 року. До того вони отримуватимуть і підвищену пенсію, і субсидію, розраховану за старими доходами.

Наскільки зменшаться субсидії

Цікаво «помацати», наскільки індексація пенсій вплине на розмір субсидій для різних категорій отримувачів: від незаможних, які проживають у невеликих квартирах до тих, у кого статки більші, але й житло просторіше, тому субсидію на комірне вони також мають. І чи не буде індексація пенсії не лише «з’їдена» збільшеними сумами у платіжках, а ще й призведе до збитків для гаманця через втрату субсидії.

Як роз’яснили у ПФУ, потрапити після індексації пенсії в мінус через втрату субсидії можуть одинокі власники великих квартир. Бо соціальні норми передбачають оплату ЖКП, у тому числі опалення житлової площі та управління будинком, лише у певних межах. Для сім’ї з однієї людини це 48,87 кв. м. Якщо квартира більша, наприклад, 65 кв. м, то зайві 16 кв. м доведеться оплачувати самостійно, або отримувати додатковий дозвіл комісії по субсидіях на збільшення субсидії. Дозвіл діє лише до зміни майнового стану субсидіанта, а індексація пенсії і вважається такою «зміною»! Тому комп’терна програма у жовтні автоматично зменшить субсидію до дозволених законом 48,87 кв. м. Збільшити субсидію «заднім числом» неможливо, тільки з моменту звернення до ПФУ про збільшення субсидії. Тобто принаймні за місяць (жовтень) доведеться заплатити повну суму.

Приблизний розрахунок втрат такий. Припустимо, у одинокого пенсіонера квартира площею 65 кв. м, і до індексації пенсії субсидія покривала оплату опалення надлишка площі завдяки окремому рішенню комісії по субсидіях. Після індексації пенсія збільшилась на 700 грн, а новопроизначена субсидія діє лише на 48,87 кв. м, тому за опалення треба доплатити самостійно 1100 грн.

Олег Пендзин радить завчасно, до початку опалювального сезону, отримати нове рішення комісії по субсидіях на збільшення субсидії в індивідуальному порядку. Якщо комісія не прийме такого рішення, а це її право, а не обов’язок, то підсумок невтішний: індексація дала +700 грн, а доплата за метри забрала 1100 грн. Чистий збиток 400 грн. За словами експерта, такі випадки не будуть масовими, а от зменшення субсидій на кілька сотень гривень виявиться звичною справою.

Розрахунки розміру субсидії за наведеною вище формулою показують: для родини із двох пенсіонерів, які отримують середні по Україні пенсії (після індексації це 7137 грн на особу) і проживають у 2-кімнатній квартирі площею 65 кв. м, «точка перетину», тобто коли субсидія стає нульовою, настає, якщо розмір комірного дорівнює або стає меншим за 2485 грн. При більших сумах у платіжках субсидія залишиться, але стане символічною — від кількох гривень до кількох десятків, хоча до індексації вона складала 350–400 грн на місяць в опалювальний період.

Для пенсіонерів з мінімальними пенсіями, які проживають у 30-32-метровій хрущовці, субсидія зменшиться, але залишиться значною. За розрахунками, в новий опалювальний період вона досягатиме 1200–1250 грн, це на 150–180 грн менше у порівнянні з тією, яка була раніше. Це приблизно половина проіндексованої мінімальної пенсії (+368 грн).

Висновки

У цілому індексація пенсій перекриває для пенсіонерів-субсидіантів збільшення видатків на комірне. Та є одне але.

«Індексація пенсія повинна була компенсувати інфляцію, що якоюсь мірою вдалося, — резюмував Олег Пендзин. — Однак отримувачі субсидій, у яких пенсії невеликі і збільшились ненабагато, по факту втратили частину проіндексованих коштів саме тому, що у них стали меншими субсидії».