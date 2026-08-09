Після корупційних скандалів у Києві майже перестали будувати укриття: що відомо

Укриття

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У Києві після гучних корупційних скандалів навколо облаштування укриттів районні чиновники стали обережніше використовувати бюджетні кошти.

У результаті окремі райони фактично перестали витрачати виділені гроші, зокрема на будівництво нових захисних споруд.

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Як почалася історія з укриттями

На початку повномасштабної війни всі 10 районів Києва сформували свої запити та після отримання коштів від Київради почали активно ремонтувати вже наявні підвали житлових будинків.

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Такі приміщення зараховували до «найпростіших укриттів». Водночас повноцінне будівництво нових захисних споруд потребувало значно більше часу та коштів.

За словами депутата Київради Леоніда Ємця, саме такий підхід дозволяв швидко збільшувати кількість укриттів у звітах районних чиновників.

Що сталося після корупційних скандалів

Під час освоєння коштів у районах почалися корупційні скандали, зокрема через закупівлі для укриттів.

«Коли РДА почали освоювати кошти, майже одразу вилізла купа корупційних скандалів з барабанами в укриттях та іншими причудами, які лише збільшували вартість ремонтів у підвалах», — каже депутат.

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Після цього до районних державних адміністрацій прийшли з перевірками правоохоронці:

«До РДА прийшли з перевірками правоохоронці — частину чиновників посадили, частину звільнили. На їхнє місце прийшли нові, але для міста від цього краще не стало».

За словами Ємця, після цього посадовці РДА почали обережніше ставитися до використання коштів:

«З тих часів посадовці РДА почали більш обережно ставитися до освоєння коштів».

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Однак це, за його словами, призвело до іншої проблеми — окремі райони перестали використовувати виділені кошти, особливо на будівництво нових укриттів.

Скільки грошей реально освоюють райони

Кошти на укриття продовжували виділятися, однак частина районів не використовувала їх повністю.

«Тобто, гроші на ці потреби виділялися безвідмовно, як і раніше, але коли наставав час для звітності і у РДА питають: „А де укриття?“, з’ясовується, що окремі райони освоїли лише 3-5% від виділених коштів», — каже Ємець.

При цьому невикористані гроші не зникають. Вони залишаються зарезервованими та переходять на наступний рік:

«До речі, кошти, які були виділені Київрадою на ремонт чи будівництво укриттів, нікуди не зникають, вони залишаються зарезервованими».

За словами депутата, гроші, виділені на укриття, ніхто не може забрати.

Чому проблема зберігається

У той період російські обстріли Києва не були такими інтенсивними, тому відсутність нових повноцінних укриттів не сприймалася як настільки гостра проблема.

Районні чиновники могли обмежуватися облаштуванням підвалів багатоповерхівок замість будівництва повноцінних захисних споруд.

Однак після посилення російських атак питання надійних укриттів у столиці знову стало одним із найбільш гострих.

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