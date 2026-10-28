В Україні через уколи краси спалахнула небезпечна хвороба / © pexels.com

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Ботулізм через «уколи краси»: в Україні зафіксовано три випадки ятрогенного ботулізму у Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях. Пацієнтки потрапили в реанімацію. Ризик інфікування ботулізмом підвищується, коли ін’єкції робить косметолог без медичної освіти, через підробки препаратів та неправильне зберігання.

Як себе убезпечити — кореспондентка ТСН Ірина Маркевич довідувалася.

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Історія пацієнтки та важке лікування

Цю історію ТСН розповіли харківські медики — до них потрапила пацієнтка зі слабкістю м’язів на обличчі та проблемами з ковтанням. Спочатку лікарі підозрювали неврологічні проблеми та госпіталізували її з підозрою на порушення мозкового кровообігу.

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Але симптоми загострювалися, з’явилися проблеми із зором і ковтанням, тож жінка потрапила в реанімацію.

Інфекціоністи запідозрили ботулізм. А в спілкуванні з пацієнткою виявилося, що напередодні вона ходила у приватний косметологічний кабінет. Це була її сьома процедура ботулінотерапії — так жінка у віці 40+ боролася зі зморшками на обличчі.

За кілька днів після «уколів краси» вона відчула надзвичайну слабкість, туман перед очима, сухість у роті, порушення мовлення. Це все — симптоми ботулізму. Після досліджень та консиліуму їй ввели антитоксин (це державна закупівля, одна доза такої сироватки коштує 230 тисяч гривень).

«Ботулотоксин — це найсильніший токсин, який є у світі. Якщо брати отруту гримучої змії, то він у 375 тисяч разів сильніший», — кажуть медики.

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Загалом лікування після «уколів краси» тривало 3 тижні. Схожий випадок цього року повторився у Хмельницькій та Полтавській областях. У практиці інфекціоністки Людмили Волошиної саме ятрогенний ботулізм — це перший випадок за довгі роки роботи:

Інфекціоністка Людмила Волошина: «Воно відображалося і на розмові, і на руху щелепи».

Чим небезпечний ятрогенний ботулізм та які його симптоми

Загалом симптоми харчового та ятрогенного ботулізму — схожі.

Генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимир Курпіта: «Загальна слабкість, „мушки“ або двоїння перед очима, з’являється сухість слизових оболонок, порушення мовлення, людина не може ковтати. Якщо хвороба прогресує, то людина не може ковтати — і тоді вона помирає».

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Харчовий ботулізм виникає внаслідок споживання продуктів, у яких накопичився ботулотоксин. Бактерії, які містять одну з найсильніших у природі отрут, розмножуються без доступу кисню. Тому вони можуть міститися у консервації, копченій рибі та м’ясі, що приготовані з порушеннями.

«Уколи краси» ж містять ботулотоксин — і саме це може провокувати ятрогенний ботулізм, якщо препарат підроблений, незареєстрований чи неправильно зберігався.

«Поцікавтесь, який препарат вам пропонують. Усі зареєстровані ліки, включаючи ботулотоксин, повинні знаходитися в реєстрі. Реєстр доступний на сайті Державного експертного центру: перевірте за торговою назвою. Якщо ви його там не бачите — значить, він не зареєстрований в Україні і ви ставите під загрозу своє здоров’я», — кажуть експерти.

Ліцензія, фальсифікати та правила безпеки

Ботулінотерапія як процедура за останні роки перебуває на піку своєї популярності. В Україні роблять мільйони ін’єкцій на рік. Офіційно зареєстрованих препаратів у нас лише 5, але Державна служба України з лікарських засобів фіксує і фальсифіковані препарати. Відстежити це дуже складно, адже є багато випадків, коли косметологи пропонують робити процедури в домашніх умовах.

«Здійснювати будь-які ін’єкції, які роблять у косметичних салонах, мають тільки ті суб’єкти, які мають ліцензію на медичну практику. А ліцензія передбачає наявність лікаря», — йдеться у матеріалі.

У клініці, що працює в косметології понад 20 років, використовують тільки два зареєстровані препарати світових брендів, бо саме вони найкраще вивчені та мають офіційних представників в Україні. Саме вони відповідають за те, щоб під час транспортування не був порушений холодовий ланцюг, адже ці препарати мають особливості під час перевезення та зберігання (поки препарат не розведений — він має зберігатися в морозилці, у флаконі міститься сухий препарат).

Також лікарка звертає увагу, що на кожному препараті є серія та документи саме до цієї серії. Пацієнт має повне право поцікавитись ними.

Лікар-дерматолог Тетяна Хабарова: «На коробочці є серія, активність препарату, дата виробництва, термін придатності і обов’язково текст українською мовою. Розведення ботулотоксину — це майже лікарська функція: ми маємо отримати саме ту кількість одиниць, яка нам потрібна… Для цього використовується інсуліновий шприц, де є мікроподілки».

Лікар-дерматолог пані Тетяна пояснює, чому естетичну процедуру мають робити виключно фахівці з медичною освітою:

Лікар-дерматолог Тетяна Хабарова: «На обличчі судини, нерви, м’язи… Тут таке переплетення м’язів, що треба дуже точно потрапити в ту точку, куди має бути введений препарат».

Як себе убезпечити від ятрогенного ботулізму?

Щоб не захворіти на ятрогенний ботулізм, перед процедурою переконайтесь, що:

Заклад має ліцензію на медичну практику. Препарат зареєстрований в Україні (це можна перевірити у Державному реєстрі лікарських засобів за торговою назвою). Упаковка, серія та термін придатності препарату не мають порушень і невідповідностей, а на коробці є маркування українською мовою. Ін’єкцію робить саме лікар. Неправильно введений препарат (наприклад, у судину, коли мікродоза одразу потрапляє у кров) може спровокувати ятрогенний ботулізм.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ДЗВІНОК ПУТІНУ! ТРИСТОРОННІ ПЕРЕГОВОРИ в Абу-Дабі! УДАР по мосту в Києві | ТСН 20:00 27 жовтня

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