ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
4 хв

Після косметолога до реанімації: в Україні через уколи краси спалахнула небезпечна хвороба — відео

В Україні зафіксовано випадки ятрогенного ботулізму після ін'єкцій у косметологів. Симптоми, правила безпеки та поради медиків у матеріалі ТСН.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Маркевич Ірина Маркевич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
В Україні через уколи краси спалахнула небезпечна хвороба

В Україні через уколи краси спалахнула небезпечна хвороба / © pexels.com

Ботулізм через «уколи краси»: в Україні зафіксовано три випадки ятрогенного ботулізму у Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях. Пацієнтки потрапили в реанімацію. Ризик інфікування ботулізмом підвищується, коли ін’єкції робить косметолог без медичної освіти, через підробки препаратів та неправильне зберігання.

Як себе убезпечити — кореспондентка ТСН Ірина Маркевич довідувалася.

Історія пацієнтки та важке лікування

Цю історію ТСН розповіли харківські медики — до них потрапила пацієнтка зі слабкістю м’язів на обличчі та проблемами з ковтанням. Спочатку лікарі підозрювали неврологічні проблеми та госпіталізували її з підозрою на порушення мозкового кровообігу.

Але симптоми загострювалися, з’явилися проблеми із зором і ковтанням, тож жінка потрапила в реанімацію.

Інфекціоністи запідозрили ботулізм. А в спілкуванні з пацієнткою виявилося, що напередодні вона ходила у приватний косметологічний кабінет. Це була її сьома процедура ботулінотерапії — так жінка у віці 40+ боролася зі зморшками на обличчі.

За кілька днів після «уколів краси» вона відчула надзвичайну слабкість, туман перед очима, сухість у роті, порушення мовлення. Це все — симптоми ботулізму. Після досліджень та консиліуму їй ввели антитоксин (це державна закупівля, одна доза такої сироватки коштує 230 тисяч гривень).

«Ботулотоксин — це найсильніший токсин, який є у світі. Якщо брати отруту гримучої змії, то він у 375 тисяч разів сильніший», — кажуть медики.

Загалом лікування після «уколів краси» тривало 3 тижні. Схожий випадок цього року повторився у Хмельницькій та Полтавській областях. У практиці інфекціоністки Людмили Волошиної саме ятрогенний ботулізм — це перший випадок за довгі роки роботи:

Інфекціоністка Людмила Волошина: «Воно відображалося і на розмові, і на руху щелепи».

Чим небезпечний ятрогенний ботулізм та які його симптоми

Загалом симптоми харчового та ятрогенного ботулізму — схожі.

Генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимир Курпіта: «Загальна слабкість, „мушки“ або двоїння перед очима, з’являється сухість слизових оболонок, порушення мовлення, людина не може ковтати. Якщо хвороба прогресує, то людина не може ковтати — і тоді вона помирає».

Харчовий ботулізм виникає внаслідок споживання продуктів, у яких накопичився ботулотоксин. Бактерії, які містять одну з найсильніших у природі отрут, розмножуються без доступу кисню. Тому вони можуть міститися у консервації, копченій рибі та м’ясі, що приготовані з порушеннями.

«Уколи краси» ж містять ботулотоксин — і саме це може провокувати ятрогенний ботулізм, якщо препарат підроблений, незареєстрований чи неправильно зберігався.

«Поцікавтесь, який препарат вам пропонують. Усі зареєстровані ліки, включаючи ботулотоксин, повинні знаходитися в реєстрі. Реєстр доступний на сайті Державного експертного центру: перевірте за торговою назвою. Якщо ви його там не бачите — значить, він не зареєстрований в Україні і ви ставите під загрозу своє здоров’я», — кажуть експерти.

Ліцензія, фальсифікати та правила безпеки

Ботулінотерапія як процедура за останні роки перебуває на піку своєї популярності. В Україні роблять мільйони ін’єкцій на рік. Офіційно зареєстрованих препаратів у нас лише 5, але Державна служба України з лікарських засобів фіксує і фальсифіковані препарати. Відстежити це дуже складно, адже є багато випадків, коли косметологи пропонують робити процедури в домашніх умовах.

«Здійснювати будь-які ін’єкції, які роблять у косметичних салонах, мають тільки ті суб’єкти, які мають ліцензію на медичну практику. А ліцензія передбачає наявність лікаря», — йдеться у матеріалі.

У клініці, що працює в косметології понад 20 років, використовують тільки два зареєстровані препарати світових брендів, бо саме вони найкраще вивчені та мають офіційних представників в Україні. Саме вони відповідають за те, щоб під час транспортування не був порушений холодовий ланцюг, адже ці препарати мають особливості під час перевезення та зберігання (поки препарат не розведений — він має зберігатися в морозилці, у флаконі міститься сухий препарат).

Також лікарка звертає увагу, що на кожному препараті є серія та документи саме до цієї серії. Пацієнт має повне право поцікавитись ними.

Лікар-дерматолог Тетяна Хабарова: «На коробочці є серія, активність препарату, дата виробництва, термін придатності і обов’язково текст українською мовою. Розведення ботулотоксину — це майже лікарська функція: ми маємо отримати саме ту кількість одиниць, яка нам потрібна… Для цього використовується інсуліновий шприц, де є мікроподілки».

Лікар-дерматолог пані Тетяна пояснює, чому естетичну процедуру мають робити виключно фахівці з медичною освітою:

Лікар-дерматолог Тетяна Хабарова: «На обличчі судини, нерви, м’язи… Тут таке переплетення м’язів, що треба дуже точно потрапити в ту точку, куди має бути введений препарат».

Як себе убезпечити від ятрогенного ботулізму?

Щоб не захворіти на ятрогенний ботулізм, перед процедурою переконайтесь, що:

  1. Заклад має ліцензію на медичну практику.

  2. Препарат зареєстрований в Україні (це можна перевірити у Державному реєстрі лікарських засобів за торговою назвою).

  3. Упаковка, серія та термін придатності препарату не мають порушень і невідповідностей, а на коробці є маркування українською мовою.

  4. Ін’єкцію робить саме лікар. Неправильно введений препарат (наприклад, у судину, коли мікродоза одразу потрапляє у кров) може спровокувати ятрогенний ботулізм.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ДЗВІНОК ПУТІНУ! ТРИСТОРОННІ ПЕРЕГОВОРИ в Абу-Дабі! УДАР по мосту в Києві | ТСН 20:00 27 жовтня

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie