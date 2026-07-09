Після мобілізації батьків 14-річний Микита та 5-річна Віола залишились самі: як склались їхні долі

14-річний Микита та 5-річна Віола з різних родин, але їхні історії дуже схожі. / © ТСН

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Отримала щемливе продовження історія 5-річної Віоли Бронової з Кривого Рогу, батька якої наприкінці червня мобілізували на вулиці у той час, коли він прямував до дитячого садочка, а ця дівчинка, відповідно, залишалася до тих пір, поки її не забрала до себе додому директорка цього закладу через те, що інші родичі не цікавились долею дитини.

Як відомо, згодом, через декілька днів після затримання, батька Віоли відпустили для того, щоб він вирішив питання з документами — фактично він виховує дитину сам і має наміри це довести в суді.

Вся ця ситуація настільки вплинула на 5-річну Віолу, що тепер вона, намагаючись віддячити директорці садочка Наталії Євтушенко, приносить їй квіточки та дарує їй власні малюнки.

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«Я для неї стала просто Наталією, вона дуже рада бачити мене. В мене вже склад малюнків від неї — і відбиток долоні, і такі, що намальовані олівцями, і квіти. Батько Віоли щоранку приводить її до садочка, щовечора забирає додому», — повідомила нам Наталія Євтушенко.

Як повідомили ТСН.ua джерела у владних структурах Дніпропетровської області, загалом ця ситуація вирішилась на користь дитини начебто після того, як вона набула шаленого розголосу і у неї втрутився місцевий військовий прокурор.

Після мобілізації батька-одинака хлопчик опинився у дитбудинку

Як з’ясував ТСН.ua нещодавно отримала продовження також історія 14-річного Микити з Кривого Рогу, який взимку залишився наодинці після того, як його батько був мобілізований, оскільки не мав оформленої відстрочки. Згодом дитина опинилася у дитбудинку, а ще через деякий час за згоди свого батька знайшов тимчасовий прихисток в родині депутатки обласної ради Аріни Пустової.

Нагадаємо, остання свого часу дізналась від знайомих, що Микита опинився у складних життєвих обставинах та запропонувала батькові хлопчика, щоб дитина побула в її родині. За її словами, батько Микити погодився, були оформлені всі необхідні документи.

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ТСН.ua звернувся вчора, 8 липня до пані Аріни Пустової з питаннями про те, як склалась доля хлопчика.

На це вона нам відповіла наступне: «Зараз все дуже добре. По-перше через те, що хлопець перебуває разом з татом. Батько Микити приїхав владнати питання з документами», — повідомила нам пані Аріна.

За її словами, тривають судові розгляди — батько хлопчика доводить в суді, що він є єдиним родичем підлітка.

За даними Криворізької міської ради, мати хлопця мешкає за кордоном, взимку обіцяла повернутись, щоб вирішувати питання з дитиною, але не приїхала.

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Крім того, випадок з Микитою відомий ще тим, що дитина самотужки викликала поліцію після того, як батько не повернувся з ТЦК.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у Кривому Розі дитину мобілізованого відправили до інтернату: хлопець довго шукав батька. Тоді Омбудсмен та оточення мобілізованого розповідали подробиці того, що буде з дитиною, яка потребувала догляду.

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