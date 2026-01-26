Погода в Україні / © Associated Press

Зима в Україні готує черговий крутий віраж. Після екстремальних морозів до нас іде різке потепління, яке принесе з собою справжню відлигу. Проте радіти зарано: разом із «плюсами» на термометрах країну накриють опади у вигляді мокрого снігу та небезпечного крижаного дощу.

Про зміну повітряних потоків та погодні ризики розповів синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Температурні гойдалки: де буде найтепліше?

Від сьогодні в більшості регіонів України починається поступове підвищення температури. Найшвидше весняне повітря відчують мешканці південних та західних областей.

Прогноз по регіонах:

Захід та південь: очікується справжня відлига, від +5°C до +9°C .

Центр та північ: температура коливатиметься від +1°C до -4°C .

Північний схід (Сумщина, Харківщина): тут затримається морозний антициклон, температура триматиметься на позначці до -12°C.

До середини тижня стовпчики термометрів по всій країні піднімуться ще на 3-5 градусів.

Крижаний дощ та ожеледь: головні загрози

Потепління не буде сонячним. Разом із теплими масами прийдуть активні фронти, що спричинять складні метеоумови.

Іван Семиліт, синоптик Укргідрометцентру: «У понеділок переважатиме мокрий сніг і дощ. Через коливання температури місцями буде утворюватися ожеледь. Повітряні потоки будуть помірними — 5-10 метрів за секунду, переважно східного та південно-східного напрямку».

Синоптики попереджають про можливу ожеледицю, яка триматиметься до наступних вихідних. На додачу очікується штормовий вітер, що може ускладнити роботу енергетиків.

