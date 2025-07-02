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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
2 хв

Після окупації — на службу: один з наймолодших саперів ДСНС відверто розповів, чому обрав такий фах

Один з наймолодших саперів ДСНС відверто розповів про свою роботу та чому обрав таку спеціальність.

Автор публікації
Алла Пасс
Нікіта Флорецький

Нікіта Флорецький / © ТСН

Нікіта Флорецький — один з наймолодших саперів ДСНС, йому лише 21 рік, з яких три роки він на службі. До піротехнічного підрозділу записався, коли почув, що хлопці їздять у ротації на схід і південь України. Адже сам — із Херсонщини.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Алли Пасс.

Нікіті Флорецькому 21 рік. Змалечку мріяв працювати в готельно-ресторанному бізнесі, але 3 роки тому став сапером ДСНС, щоб їздити на Херсонщину. В Новій Каховці він народився і жив, поки не прийшла Росія. З виїздом від окупантів його сімʼя не зволікала — розуміли: те що ворог місцевих не чіпає, лише питання часу.

Вже з Івано-Франківська його батько пішов на фронт. Нікіту, який теж рвався в бій, зупинив. Порадив іти в рятувальники.

«Він мені сказав: ти будеш робити не меншу роботу, ніж ми. Це різні напрямки і галузі взагалі, але ми рятуємо по-своєму», — каже Нікіта.

Між ротаціями юний сапер у тилу вихідних немає — після масованих обстрілів збирає уламки ворожих дронів і ракет та шукає зниклих. Нещодавно допоміг знайти 5-річного хлопчика. Роботи, каже, вистачає, навіть коли війна закінчиться, рятувальникам буде не до відпочинку.

Він серед них наймолодший — кажуть про Нікіту товариші по службі. Але війна, життя в окупації зробили його дорослим не по віку.

«Хоче вчитися і намагається, як та губка, всмоктувати знання. І показує ефективну роботу, як сапер. Нікіта молодий, але у нього перспективи великі», — каже заступник начальника частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування ГУ ДСНС Василь Хміль.

Вік не перешкода, щоб стати сапером — кажуть у ДСНС. Легко навчать як сивочолих, так і юних колег. Саперам роботи вистачить на десятиліття.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 новини 2 липня. США ЛИШИЛИ УКРАЇНУ БЕЗ РАКЕТ! ЩО ДАЛІ?

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Дата публікації
Кількість переглядів
227
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