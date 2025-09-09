Після війни частина України може стати пусткою: демограф ошелешив прогнозом

Олександр Гладун

Відомий український демограф Олександр Гладун прогнозує, що схід і південь України в майбутньому можуть стати «пусткою». Це пов’язано з активними бойовими діями в цих регіонах.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Демограф зазначив, що південь і схід України, де зараз тривають активні бойові дії, навіть після відновлення кордонів 1991 року можуть тривалий час залишатися пусткою, і державі доведеться думати про те, як змінити там ситуацію.

«Абсолютною пусткою ці території не будуть. Там і зараз проживають люди, точніше, виживають. Це залежатиме від політики держави, бізнесу, надходження інвестицій, якою буде ситуація з Росією. Все залежатиме від державної політики щодо економічного розвитку держави», — сказав Олександр Гладун.

