562
1 хв

Після війни частина України може стати пусткою: демограф ошелешив прогнозом

Демограф наголосив, що державі доведеться подумати, як відновлювати регіони, які найбільше постраждали через війну.

Олександр Марущак Марія Бойко
Олександр Гладун

Відомий український демограф Олександр Гладун прогнозує, що схід і південь України в майбутньому можуть стати «пусткою». Це пов’язано з активними бойовими діями в цих регіонах.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Демограф зазначив, що південь і схід України, де зараз тривають активні бойові дії, навіть після відновлення кордонів 1991 року можуть тривалий час залишатися пусткою, і державі доведеться думати про те, як змінити там ситуацію.

«Абсолютною пусткою ці території не будуть. Там і зараз проживають люди, точніше, виживають. Це залежатиме від політики держави, бізнесу, надходження інвестицій, якою буде ситуація з Росією. Все залежатиме від державної політики щодо економічного розвитку держави», — сказав Олександр Гладун.

Більше читайте за посиланням: «Демографічний провал»: як виїзд молоді вплине на майбутнє України — інтерв’ю з Олександром Гладуном.

562
