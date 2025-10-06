ТСН у соціальних мережах

Після загибелі військового свекруха оселилась у квартиру невістки: адвокатки шокували історією

Адвокатки розповіли, як в Україні ділять майно.

Адвокатки Кристина Очкур та Марія Левченко

Адвокатки Кристина Очкур та Марія Левченко / © ТСН

Адвокатки Кристина Очкур та Марія Левченко розповіли, як після загибелі військового до квартири невістки заселилась свекруха та відмовлялась звідти їхати.

Про це вони розповіли в інтерв’ю ТСН.ua.

«Це — звичайна спадкова справа. У цьому варіанті, коли хтось нагліший — може прийти і вселитися без рішення суду. У цій ситуації було дуже агресивно. Коли є хоча б маленька частка — одне маленьке ліжко, то людина має право туди зайти. Поліція не може заборонити свекрусі туди заселитися. Тут потрібно тільки домовлятися. Буває таке, коли спрацьовує ненависть. Сімейні спадкові справи характеризується осадом», — пояснили адвокатки.

Адвокатки зазначили, що через війну в Україні багато чого змінилось у спадкуванні.

«Так, як ділять майно зараз, так як розлучаються, раніше такого не було — під час повномасштабної війни у нас різко зросла кількість справ щодо розлучень», — заявила одна із адвокаток.

