Після диверсії на газогонах "Північних потоків", їх можуть і не відновити: кому це вигідно

Із пробоїн газогонів досі виходить технічний газ на поверхню моря. І тим часом німецька спецслужба припускає, що магістралі зруйновані остаточно і ввести їх коли-небудь в експлуатацію буде неможливо, йдеться в ТСН.

Витік газу із обох гілок газогону "Північний потік" і газогону "Північний потік-2" фіксують камери. Поки пірнути на дно Балтійського моря і розслідувати причину пошкоджень неможливо. Влада Данії заборонила судоплавство поблизу місця аварії і обмежила над ним авіацію. "Пошкодження такого типу зустрічаються дуже рідко, і тут раптом цілих три таких", - каже глава енергетичної агенції Данії Крістофер Боттзауф.

Сталеві труби обох газогонів покриті шаром бетону і надзвичайно стабільні. Тож одразу було очевидно – це не нещасний випадок, а диверсія. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вимагає розслідування і обіцяє жорстку і об'єднану відповідь Європи. А президент Євроради Шарль Мішель говорить про спробу ще більше дестабілізувати постачання енергетики до Євросоюзу. Це гібридна війна Росії, кажуть у Польщі. "Час, коли сталися ці вибухи, багато про що говорить. Росія втратила оперативну ініціативу в Україні. Тим часом почав працювати ще один трубопровід, Балтійський газогін. Вибухи сталися дуже близько до даньских територіальних вод, однак не в них, а в їхній економічній зоні. Інакше це було би вже вторгненням на територію НАТО", - каже міністр закордонних справ Польщі Збіґнев Рау.

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Уряди Данії, яка є членом Альянсу, і Швеції, яка збирається набути членства незабаром, серйозно занепокоєні власною безпекою. "Північний потік 1 і 2 не належать Швеції або Данії. Про напад на шведську або данську території не йдеться. Утім, попри це наш уряд дуже серйозно ставиться до цього інциденту, оскільки все сталося на близькій відстані до нас і йдеться про нашу безпеку", - зазначає премьєр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.

Організувати вибухи в Балтійському морі нескладно, навчені аквалангісти спокійно могли закласти на дно вибухівку. Припускають ще таку версію – газогони чистить спеціальний робот, який могли обладнати вибухівкою. А найвірогіднішим називають застосування малих підводних човнів, або використання спеціальних дронів.

Уряди Данії, Швеції та Німеччини запевняють, що загрози енергетичній безпеці цих країн немає, бо обидва газогони вже не використовувались. І це до речі теж може бути причиною підриву, щоб Росія уникла судових позовів від європейців за невиконання газових контрактів, бо тепер все можна пояснити форс-мажором. Німецькі спецслужби тим часом припускають, що після пошкоджень експлуатувати "Північний потік" 1 і 2 буде вже неможливо.

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