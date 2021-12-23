Після гучного скандалу на залізничному вокзалі Києва почали встановлювати ялинку: фото

В "Укрзалізниці" переконують, що ялинка на вокзалі у Києві коштує 600 тис. грн.

У київській прокуратурі розслідують зникнення дороговартісної ялинки. За неї заплатили п’ять мільйонів гривень і мали встановити у головному вестибюлі київського залізничного вокзалу. Але до 23 грудня святкового дерева не було, його почали встановлювати лише після гучного скандалу.

Про це 23 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

У пресслужбі "Укрзалізниці" ввечері, 23 грудня, повідомили, що на Центральному залізничному вокзалі у Києві уже монтують ялинку. Там додали, що її вартість нібито не 5 млн грн, як повідомили у прокуратурі, а - 600 тис. грн.

Новорічний детектив: у київській прокуратурі розслідують зникнення дороговартісної ялинки

"На Південному вокзалі ялинку було встановлено ще минулого тижня, а 19 грудня ввімкнуто чарівну новорічну ілюмінацію на фасаді Центрального вокзалу. Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва", - запевнили в "Укрзалізниці".

Укрзалізниця

Нагадаємо:

У Києві прокуратура підозрює розкрадання 5 млн гривень на встановленні новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі. Гроші на неї виділили, але так і не встановили.

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