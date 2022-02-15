Після херсонської аварії із маршруткою у найважчому стані водій-порушник легковика

Одна із пасажирок маршрутки також перебуває у лікарні.

У Херсоні маршрутка зіткнулась з легковиком, троє людей зазнали травм.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Аварія сталась на перехресті, де немає світлофора. Головною дорогою рухався пасажирський автобус, салон був заповнений наполовину. Перпендикулярно йому на перехресті другорядною дорогою їхав легковик. Попередньо відомо, що саме 20-річний водій легковика не пропустив маршуртку. Від удару автобус з пасажирами з'їхав на тротуар, на щастя, там нікого не було, тож ніхто з пішоходів не постраждав. Проте травм зазнали двоє пасажирів – одному із них медики швидкої надали допомогу на місці, він лікується амбулаторно. А от жінку, що була в автобусі, забрали до лікарні. В неї перелом стегна, поки до неї медики не пускають.

Утім, найтяжчий стан у кермувальника легковика, його затисло у салоні, з автомобіля його вирізали рятувальники. Він у лікарні, стан чоловіка тяжкий - це все, що наразі відомо. З якою швидкістю він рухався, чи був тверезий, в поліції поки не коментують.

Чому виїхав на перехрестя, пояснень слідчим поки не дав, через його стан дозвіл проводити допит лікарі поки не дають.

В Херсоні маршрутка зіткнулася з легковиком – є троє травмованих

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