Після масштабного зсуву ґрунту в Одеській області попри небезпеку до пляжу "прориваються" відпочивальники

Рятувальники відновили пошукову операцію після зсуву.

В Лебедівці на Одещині відновили пошукову операцію на місці масштабного зсуву ґрунту. Рятувальники призупиняли роботу на ніч. Жінку, чиї речі напередодні виявили покинутими на пляжі біля самісінького обвалу, відшукали в селі - живою та неушкодженою. Заяв про зникнення інших людей не було. Але рятувальники не впевнені, що під завалом нікого немає.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Після нічної перерви працюють з дев’ятої ранку, і працюють в умовах підвищеної небезпеки, бо зберігається загроза повторного обвалу. Дві години зі схилу впав величезний шмат землі. «10 людей особового складу і плюс місцеві організували тут огороджування… Дуже небезпечно працювати, ви самі бачили, як поруч біля нас продовжуються невеликі обвали», - каже начальник пожежного загону ГУНП України в Одеській області Олександр Лісовий.

Розгрести землю, що впала на пляж напередодні, вручну неможливо. За попередніми оцінками, тут щонайменше сто п’ятдесят тонн. Тому вирішили задіяти трактори. Але доправити важку техніку на місце було нелегко – під’їзду сюди немає, місцями море підступає упритул до схилу. Але трактор, буквально водою, таки дістався місця. За його допомогою штучно обвалили шар ґрунту, що буквально нависав над рятувальниками.

Причинами обвалу називають сильні дощі. Схили і самі потроху сповзають, а злива це прискорює. Не випадково тут всюди стоять попереджувальні таблички, тут заборонено купатися. Проте відпочивальники попередженнями нехтують, і щодня ризикують життям. На пляжі постійно хтось засмагає. Ось чому рятувальники припускають, що і в момент обвалу тут були люди. Навіть під час цих пошуків були відчайдухи, які намагалися прорватися з простирадлом.

Новини України: у Лебедівці поновили пошукову операцію

«Людей не втримаєш, ми вже закривали ці спуски і стрічками обмежували, то розривають. Вчора взагалі намети поставили під обривом, ходиш попереджуєш, вони не прибирають, сваряться: «Покажіть, де є заборона», - розповідає комендант курорту «Лебедівка» Олександр Доніч.

Поки під завалом нікого не знайшли. Попередньо курортники, які живуть поруч на базах відпочинку, повернулися усі. Заяв про зникнення теж не було. Але у Лебедівці люди навіть сплять просто в наметах, тому бути стовідсотково упевненими, що під завалом нікого немає, не можна. Тож пошуки тривають.

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