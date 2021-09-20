Після народження не міг самостійно дихати та їсти, а до трьох років - мовчав: дивовижна історія “шахового генія”

Після народження не міг самостійно дихати та їсти, а до трьох років - мовчав: дивовижна історія “шахового генія”

Максим народився передчасно з екстремально малою вагою - 950 грамів.

Семирічний Максим Криштафор нещодавно став чемпіоном із шахів Одеської області у віковій категорії до 10 років. Його вже називають малим шаховим генієм, хоча при народжені були побоювання, що у хлопчика можуть бути фізичні і розумові вади. Максим народився передчасно з екстремально низькою вагою.

Про те, як його врятували лікарі і що зробила мама, аби уникнути важких діагнозів, йдеться 20 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Грати з пересічним суперником 7-річному Максу Криштофору вже нецікаво, своїх однолітків він уже легко переграє. Тож мріє зіграти з чемпіоном світу — норвежцем Магнусом Карлсеном.

На гурток шахів мама прийшла з Максимом, коли йому було 3 роки та 10 місяців. Зайшли випадково, але спокійно вийти вже не змогли. Малий годинами міг спостерігати за грою, в якій ще нічого не розумів.

Уже через кілька років він зібрав усі можливі для його віку нагороди, став чемпіоном Одеси та області - в категорії, де грають значно старші за нього. Нині Максима називають шаховим генієм, хоча після народження прогнозували, що у нього можуть виникнути розумові і фізичні вади.

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Максим з'явився на світ передчасно. У пологовому будинку досі пам'ятають цей випадок.

Він народився з вагою 950 грамів і це була екстремальна вага - тоді в реанімації тільки починали працювати з такими дітьми, і кожен день для такого малюка - це була маленька перемога. Він самостійно не дихав, не їв, навіть температуру тіла не міг підтримувати.

“Такі екстремальні діти, як Максим, навіть втрату вологи не можуть контролювати, вона просто випаровується — і все”, - пояснював лікар.

Власне на честь акушера-гінеколога Максима Юрійовича, який врятував і маму і малюка, хлопчика й назвали Максимом.

Ірина, мати Максима, згадує, що додому з лікарні його виписали, коли малому виповнилося 3 місяці. Він настільки маленький, що одяг довелося замовляти у жінки, яка шила його для ляльок, або майструвати щось самій.

Медики попередили маму, що в її сина можуть виникнути проблеми із зором, серцем та диханням, може бути ДЦП і розумова відсталість. Вони пройшли усі доступні методи реабілітації - масажі, тренували дрібну моторику, слухали музику, займалися з фахівцями.

Однак до 3 років Максим мовчав. А тоді - почав видавати усе, що почув і побачив за три роки. Він почав читати і рахувати. В 4 роки вивчив таблицю множення і нині його улюблене заняття вирішувати приклади навіть на перерві. “Я можу множити в голові двозначні числа”, - хвалиться він.

Одна з його тренерів, титулована шахістка Тетяна Морозова каже, що у Максима феноменально працює логіка і пам'ять. Вона показує 15 ходів на шахівниці - 7-річний хлопець їх відтворює. А після теорії дозволяє і трохи творчості.

На Одеській “Соборці” місцеві шахісти добре знають Максима і не кожен наважиться зіграти з ним партію, щоб не осоромитися, програвши дитині.

Максим може безупинно провести за грою в шахи 4-5 годин. Його амбіція - побити рекорд чинного чемпіона світу з шахів Магнуса Карлсена. Він став гросмейстером в 13 років і 4 місяці. У Максима для цього є ще аж 6 років.

Новини України: в Одеської області 7- річний Максим Криштафор обходить старших суперників в шахах

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