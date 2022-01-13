Після найхолоднішої за всю зиму ночі до України прийшло стрімке потепління: чим це небезпечно та як убезпечитись

Після найхолоднішої за всю зиму ночі до України прийшло стрімке потепління: чим це небезпечно та як убезпечитись

Якщо холод страшний обмороженням чи переохолодженням, то різкий перепад температур теж не мине непоміченим.

До України після лютих морозів прийшло стрімке потепління. Сьогоднішня ж ніч була найхолоднішою за всю нинішню зиму і у медиків одразу ж побільшало пацієнтів із обмороженням.

Про те, як від морозів рятувалися одні та що робити тим, для кого таке різке потепління теж може обернутися шкодою - 13 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, місцями цієї ночі було до мінус 24 градусів. І це справді була найморозніша ніч за всю нинішню зиму. І на цьому ще не кінець, бо за одну добу все перевернулося з мінуса на плюс.

І якщо холод страшний обмороженням чи переохолодженням, то такий різкий перепад температур теж не мине непоміченим. Він може призвести до інфаркту, інсульту чи гіпертонічного кризу.

"Це стрес для організму. Якщо взяти людей похилого віку, то в них судини вже склеризовані, вони не можуть так швидко реагувати на перепади температур", - пояснює лікарка-терапевтка Майя Потолочна.

Крім них, поберегтися варто малюкам, підліткам та вагітним жінкам. А це означає, що треба як слід висипатися, пити більше води, виходити на свіже повітря і менше стресувати.

Різке потепління в Україні: чому може бути небезпечним та як урятуватися

Разом із потеплінням синоптики прогнозують і шквальний вітер. Наприклад, у Києві - до 25 метрів за секунду. І якщо прогноз справдиться, то це буде вперше за майже півтора століття спостережень метереологів у столиці.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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