Після падіння скелі на туристичні катери у Бразилії постраждали 32 людини, кількість жертв зросла

Після падіння скелі на туристичні катери у Бразилії постраждали 32 людини, кількість жертв зросла

Надзвичайники припускають, скеля відкололася через розм'якшення ґрунту після дощів.

У Бразилії частина скелі впала на човни з відпочивальниками і потопила прогулянкові катери.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

Унаслідок падіння загинули щонайменше 7 людей, 32 постраждали, а ще трьох і досі шукають рятувальники.

Усе сталося на місцевому озері, де часто полюбляють плавати туристи. Момент падіння встигли зафільмувати самовидці. Вони ж першими й побачили, як гігантська брила відділяється од скелі, й намагалися попередити інших криками.

На жаль, троє суден відпливти не встигли, одне з них узагалі затопило.

Надзвичайники припускають, скеля відкололася через розм'якшення ґрунту після дощів.

«Ми проводимо пошукові роботи на поверхні води і під нею з водолазами. Слідство триває. Працюємо зі свідками, членами родин та місцевими компаніями», - заявив командир пожежної служби Едгард Естево.

Новини світу: у Бразилії через падіння частини скелі загинуло щонайменше 7 людей

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