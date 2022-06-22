Після перемоги усіх пригощатиме: відомій бабусі з Горенки, яка пекла паски на руїнах, звели нову піч

Після перемоги усіх пригощатиме: відомій бабусі з Горенки, яка пекла паски на руїнах, звели нову піч

83-річній жінці з Горенки, яка пекла паски посеред руїн свого будинку, відбудували піч.

Тепер у Віри Пилипівни - нова піч, цілий паркан і перекритий дах. Жінка каже, що після перемоги напече пиріжків та буде всіх пригощати.

Про це 22 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Жінка розповідає, що дуже рада новій печі. Вона каже, що ця ще краще за стару, адже тепер вона може спекти ще більше пасок, щоб пригощати ними людей.

Російський град пошкодив будинок, зруйнував хлів, літню кухню, гараж. Але посеред цієї розрухи вціліла пічка. Віра Пилипівна коли повернулася з евакуації про паски з магазину й чути не хотіла. Тож своїми руками залатала піч і взялася пекти в ній паски. Потім вона роздала людям, бо ні в кого тут нічого не було.

Бабусі з Горенки, яка пекла паски на руїнах, відбудували піч і перекрили дах на будинку

Донька Віри Пилипівни Тетяна розповідає, що після сюжету ТСН її матір стали впізнавати по всьому світу.

"Люди, які бачили ці сюжети, приїжджають і кажуть: боже, яка це була радість для всіх. Побачили, що живі, що є життя, є мета. Життя продовжується", - каже Тетяна.

Розчулила історія незламної, 83-річної Віри Пилипівни з Горенки і пічників. Тож вони одразу взялися міркувати, що ж можуть для неї зробити.

"Коли обговорювали ідею, багато хто відгукнувся. Відгукнулися не тільки майстри, які готові приїхати і на добровільних основах зробити якусь роботу, а ще й відгукнулися наші партнери-постачальники і дали нам матеріали", - каже член Всеукраїнської гільдії пічників Дмитро Носов.

Жінка із зятем стару піч розібрали самостійно. Пані Віра про таку піч ще два місяці тому й не мріяла. А нині не встигає дякувати всім, хто їй допомагає в такий скрутний час. Жінка розповідає, що хоч і ворожа військова техніка понищила її будинок, зараз їй допомагають його відбудувати. До зими планують впоратись. Віра Пилипівна каже, що після перемоги пригостить усіх пиріжками.

Нагадаємо, художниця з Луцька Алла Харчук вирішила матеріально підтримати бабусю з села Горенка на Київщині Віру Пилипівну, яка своєю історією про пічку прославилася на всю країну.

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