"Після поховання Єви, намагаюся побачити сина": жага помсти колишнім призводить "до смертельного" поділу дітей

Після загибелі доньки, батько благає про побачення із сином у колишньої дружини.

Інколи розлучене експодружжя готове довести дитину до смерті, аби тільки заборонити побачення з нелюбою половиною.

ТСН.Тиждень розповість трагічну історію колишньої пари, і завдяки спеціалістам покаже, як розлученим батькам цивілізовано ділити малечу порівну і залишити їх «цілими».

Звістка про зраду коханої дружини стала лише першим ударом для Володимира Скочка. Потім вона стала наполягати на розлученні. З болем відпустивши дружину, чоловік благав про єдине - бачити своїх дітей. Але дружина розсудила інакше. Діти в обмін на майно. І це призвело до трагедії.

“Мій син - це моя гордість і надія, донька - це моє серце… за відсутності серця, говорити про почуття неможливо” - зі сльозами на очах зізнається Володимир.

Згорьований чоловік стверджує, в той роковий день експоловина так хотіла сховати від нього дітей, що вивозила їх на шаленій швидкості в авто. Дітей він таки побачив - сина в лікарні, доньку у труні…

В цій запеклій війні між двома дорослими є лише дитячі жертви.

Але як зробити так, щоб експоловинки навчились ділити малечу порівну? І що буває з дітьми, які лише раз на місяць бачаться з одним з батьків? Докладно знає ТСН.Тиждень і розкаже вже цієї неділі о 19.30.

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