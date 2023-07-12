Після поранення в голову навіть не рухався: реабілітологи Вінниці допомогли бійцю знову бігати

У Вінниці реабілітологи повернули бійця до повноцінного життя. Після украй тяжкого поранення у голову, він був повністю нерухомий. Заново вчився говорити, сідати і зрештою зумів стати на ноги. Лікарі кажуть, шанси у 36-річного Олега самостійно ходити були мізерні, але завдяки наполегливості військового і команді фахівці, він вже поволі навіть бігає, йдеться в ТСН.

Зараз Олег на біговій доріжці, а ще місяць тому він міг рухали лише однією рукою. “Він був повністю нерухомий. Ні сісти, ні встати, ні ходити”, - розповідають в реабілітаційному центрі.

Олег військовий 10 гірсько-штурмової бригади, коли захищав позицію, отримав тяжке мінне поранення у голову. Що залишився живим, називає дивом. “Надійшла команда вогонь, я чотири “кабанчики” запустив і тут прилетіла “отвєтка”. Я впав, почув тріск в голові. Спочатку підбіг молодий хлопчина, в рацію каже – 200. Я лежу нічого не можу сказати. Думаю, який я 200-й, якщо я 300-й. Хлопці підбігли перевернули мене, кажуть, то він живий”, - пригадує Олег.

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Навчився ходити Олег у вінницькому реабілітаційному центрі, який створили лише пів року тому. Команда ерготерапевтів та логопедів навчили його спочатку говорити, потім писати, зрештою ходити. Вже через два місяці Олег залишив крісло колісне. “Найважче було морально стати на ноги, трохи боявся, якщо чесно. Думав, як маленькі діти вчаться ходити, тут дорослому важко”, - каже боєць.

Методику відновлення у цьому центрі розробили спираючись на багаторічний досвід роботи з пацієнтами після інсультів. Бійців, які проходять лікування не обмежують лікарняними стінами. “Якщо хочуть хлопці в басейн, ми їздимо, якщо рибалити - йдемо, хочуть грати волейбол, то вони на задньому дворі грають. Вся реабілітаційна команда має розуміти, що вони це роблять”, - кажуть в центрі.

“Все бажання від пацієнта, якщо він налаштований. Олег зібрав всю свою волю в кулак, а грамотна робота реабілітаційної команди, яка супроводжувала його, підтримка родини, це дуже сильно сприяло”, - переконує реабілітолог.

Своїми напрацюваннями вінницькі медики готові ділитись з лікарями інших міст, щоб допомагати пораненим бійцям повертатись до повноцінного життя. “Вони потребують не лише медичної допомоги. В першу чергу їх треба соціалізувати до життя і повернути, щоб вони могли жити і працювати самостійно”, - твердить голова лікарка Вінницької психоневрологічної лікарні Софії Кучерук.

Олег же поставив за мету не лише ходити, а побігти до своїх дітей. Удома на нього чекають маленькі донька та син. “Ціль добігти за дітьми маленькими, доганяти”, - каже Олег.

Також Олег після одужання хоче приєднатись до команди лікарів і стати інструктором з тактичної медицини.

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