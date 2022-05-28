Після повернення до кордонів 24 лютого настане час забрати Крим і Донбас - Зеленський

Президент наголосив, що Україна ніколи не визнає Крим та Донбас російськими і не готова віддати ці території.

Україна точно виграє цю війну. Питання, якою ціною і питання часу.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю проекту Nieuwsuur нідерландського каналу NOS.

Відповідаючи на запитання, що для нього перемога, Зеленський сказав наступне: "Для мене перемога – відновлення територіальної цілісності. Абсолютно всіх територій. Я не вважаю, що військовим шляхом ми можемо відновити повністю всю нашу територію. Якщо ми вирішимо йти саме таким шляхом, то ми втратимо сотні тисяч людей. Саме так, те, що зараз робить Росія: вона втрачає десятки тисяч людей. І чим довше ця війна буде, не десятки, а сотні тисяч потім будуть".

Президент додав, що "кожен українець хоче, щоб і Донбас, і Крим ми повернули військовим шляхом". Проте він вважає, що треба повернутися до кордонів, які були до 24 лютого, а потім вирішувати питання дипломатичним шляхом.

"Я думаю так, що ми повинні, як мінімум, повернутись до 24 числа (24 лютого – ред.), звідки почалось вторгнення, і після цього ми можемо говорити про відстоювання нашої території шляхом дипломатії", - зазначив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи має він на увазі, що зможе жити з Кримом, який залишається в руках Росії, так само, як і частина Донбасу, Зеленський відповів негативно.

"Ні. Я говорю про те, що ми можемо воювати з Російською Федерацією, але точно не до останньої людини. Якщо їм (керівництву РФ – ред.) все одно, мені не все одно. І якщо ми повернемось на лінію 24 числа, то я впевнений: Росія сяде за стіл перемовин. Ми не готові віддавати ні Крим, ні Донбас Російській Федерації. Ми ніколи їх не визнаємо (російськими – ред.)", - резюмував президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив, що згодний говорити з Путіним лише через те, що усі інші політичні фігури у Росії нічого не вирішують.

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