Після прильоту в Дружківці поранена жінка втекла із лікарні, щоб розгрібати завали: приєдналось все місто

Потужні ракетні удари по Дружківці на Донеччині, в результаті яких 5 людей дістали поранення, пошкоджено 4 житлових будинки та зруйновано дитячий садок. Найбільше постраждала 5-поверхівка - там люди вимушені цілий день розбирати завали, деякі навіть для цього втекли з лікарні, йдеться в ТСН.

До умовно тилової Дружківки прилетіло після опівночі, два потужних ракетних удари, вибухи чуло все місто - 9 людей довелося рятувати з-під завалів. “Я з однією спала дитиною, а тато - з іншим, з меншим. Коли перший удар був, то я вкрила з головою і кажу, синку, лише не ворушись, ми спимо на склі, щоб не порізався. Так само і другий”, - розповідають мешканці.

Вибух був такої сили, що повністю завалилися перекриття. Дві ракети прилетіли і тільки після того почалася повітряна тривога. Сюди зійшлися люди з усього міста, йдуть на порятунок рідним та близьким, допомагають спускати речі, тягають клумки, метуть сміття. Одна з ракет впала просто біля житлового будинку і тепер тут доводиться зашивати всі вікна. До деяких квартир навіть підходити небезпечно, балкони шматками нависають над місцями, де люди вимушені вилазити, аби врятувати своє майно.

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В одній із квартир, від якої мало що залишилося, розгрібала биту цеглу жінка, про яку розповідають усі - вона одна з 5 поранених людей цього будинку, але в лікарні не влежала. “Жінка поранена, але прибігла з лікарні і прибирає у себе в квартирі”, - кажуть сусіди.

Ситуація з прильотом у Дружківці це ще й про взаємодопомогу, приїхали допомагати навіть із сусіднього Краматорська, який також регулярно переживає обстріли.

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