Після прориву труби кілька будинків і школа в спальному районі Києва залишаються без води

Після прориву труби кілька будинків і школа в спальному районі Києва залишаються без води

У школі одразу перервали уроки і відпустили дітей додому, адже у навчальному закладі зникла вода.

Мешканці столичної Оболоні діляться у соцмережах інформацією про прорив комунікацій. Підтопило територію довкола школи та під водою опинилися запарковані там машини.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Прорив комунікацій стався просто біля школи о 9 ранку, територію навколо почало швидко заливати. Люди закликали рятувати припарковані автівки, які просто топило.

У школі одразу перервали уроки і відпустили дітей додому, адже у навчальному закладі зникла вода.

Зараз комунальники вже дещо відкачали воду, вже в працюють над відновленням комунікації. Проте вода ще повністю відсутня, як у школі так і у кількох прилеглих багатоповерхівках.

Жителі столичної Оболоні діляться у соцмережах інформацією про прорив комунікацій | Новини Києва

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