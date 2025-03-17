Після російського удару пробула під завалами 20 годин: неймовірна історія порятунку жінки з Костянтинівки

У Дніпрі рятують поранену жінку з Костянтинівки. Вона 20 годин пробула під завалами, майже без повітря. Олена Канюка 12 березня була вдома разом з чоловіком, коли окупанти випустили по місту авіабомби. Подружжя опинилося під руїнами. Чоловіка вдалося дістати за кілька годин, а от до його дружини добиралися майже добу. Вона втратила ногу. Та зізнається, найбільше під завалами хвилювалася не за себе.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Ще у тяжкому стані після пережитого та втрати ноги у реанімації, та Олена каже: чимдуж бореться за єдине бажання - жити далі.

Жінку шукали майже добу. Зізнається: що її врятують, вже майже не сподівалася.

"Хотіла, аби повітря до мене потрапило. Дихати було нічим. Скалками скла різала, аби повітря було. І потім кричала "допоможіть". Біль, звісно, пекельний! Я витримала. Я сильна", - каже Олена Канюка.

Олена Канюка.

Їм обом - 51 рік. Медсестра стоматології саме мала відпустку, а чоловік, що працює охоронцем, - вихідний. Того дня вони разом були вдома в оселі на девʼятому поверсі. Сіли дивитися телевізор, як раптом усе довкола почало валитися.

"І все, в ту саме мить відчув, що я затиснутий повністю. Голова була повністю оточена склом - склопакет наче корона бита. Рухатися було неможливо. Одна рука була тільки вільна. Ледь-ледь", - каже Ігор Канюка.

Ігор Канюка.

Вибух відкинув їх - затиснуті, вони могли лише перегукуватись. Під руїнами, кажуть, найбільше хвилювалися один за одного.

"Вона кричить, я її чую добре "Ігорю, Ігорю!". Я їй кричу "Олено, Олено!". Я одразу у гарячці не усвідомив, що ми під тоннами завалів. Почав різко видиратися, рватися до неї. Потім зрозумів, що справи не буде, кров ллється", - згадує чоловік.

Ігоря дістали за сім годин після удару, Олену - майже за добу. Обох у тяжкому стані доправили з Донеччини до Дніпра.

"Синдром тривалого здавлення - він спровокував дуже важкі наслідки. І наші лікарі поставили це подружжя на діаліз. Іншого виходу не було", - каже лікар.

Наслідки обстрілу Костянтинівки

За їхні життя ще триває боротьба. Та у реанімації один навпроти одного вони згадують тридцять років разом та обіцяють один одному - ще стільки ж щасливих років. Де житимуть після одужання ще не знають. Рідна оселя знищена вщент. Як зможуть стати на ноги, передусім мріють обійняти сина та стареньку маму.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 15:00 17 березня. ЖІНКА 20 ГОДИН ПРОВЕЛА ПІД ЗАВАЛАМИ! Третя річниця трагедії у Маріуполі

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