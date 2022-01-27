Після розстрілу у Дніпрі найважчою залишається дівчина з трьома кульовими пораненнями, вона втратила три літри крові

Після розстрілу у Дніпрі найважчою залишається дівчина з трьома кульовими пораненнями, вона втратила три літри крові

П’ятеро поранених у тяжкому стані, їх рятують у двох лікарнях Дніпра.

У Дніпрі солдат-строковик уночі розстріляв товаришів по службі. За попередніми даними, загинули п’ятеро людей і ще стільки ж зазнали поранень. Сталося все на закритій території заводу - це режимний об'єкт, який охороняють солдати Нацгвардії. Кадри нічної стрілянини - не для вразливих людей.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Біля заводу досі тривають слідчі дії. Втікав солдат через парадні двері. Він знав напевно, що тут уночі немає озброєної охорони, тож після розстрілу товаришів втікав саме через центральну прохідну.

Тут була лише вартова, вона не пропускала молодика, тож він її застрелив. Цей момент потрапив на відео камер спостереження. В момент, коли отримували зброю, 20-річний Артемій Рябчук з автомата почав стріляти по нацгвардійцях. Вбив чотирьох та поранив п’ятьох. Потім взяв два автомати та щонайменше двісті набоїв та втік. Вціліли нацгвардійці змогли викликати поліцію.

І от за сім годин після трагедії Артемія Рябчука врешті затримали у містечку Підгороднє просто на вулиці.

«Здався добровільно. Зателефонував до поліції і був затриманий. Він попросив жінку, яка зателефонувала до поліції, оскільки він телефон свій залишив на місці пригоди. Це випадкова перехожа. Мотиви злочину наразі не зрозумілі, будуть встановлюватися», - розповів заступник директора територіального управління ДБР Володимир Шилов.

П’ятеро поранених у тяжкому стані, їх рятують у двох лікарнях Дніпра. В обласній лікарні Мечникова прооперували трьох чоловіків та одну дівчину. В неї три кульові поранення, одна із куль значно пошкодила кишківник. Дівчина втратила 3 літри крові.

Розстріл солдатів у Дніпрі: нападника-втікача затримали

Рідні інших поранених вже під лікарнею. «Приїхали, нам ще ніхто не зателефонував, свої зателефонували. Кажуть, у стегно влучила куля. Але вже після операції все гаразд», - розповідає батько одного із поранених.

Що стало причиною такої жорстокості, нині жодних версій. 20-річному строковику нині загрожує довічне ув’язнення. Він з Одещини, неодружений. Проблем із законом до цього не мав. Служити почав у жовтні минулого року і нарікань не було.

Водночас ДБР відкрило ще одне кримінальне провадження - щодо службової недбалості керівництва нацгвардії.

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