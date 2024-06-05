Після скандалу — на підвищення: хто причетний до призначення на посаду Наталії Гуменюк

"Покровителькою" скандальної речниці Сил оборони Півдня називають ексзаступницю міністра оборони Ганну Маляр, яка теж фігурувала у медійному скандалі.

До призначення Наталії Гуменюк на посаду заступниці начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь" причетна колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка тепер займається зв’язками із громадськістю головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомило видання Oboz.ua з посиланням на власні джерела.

Співрозмовник видання наголосив, що це призначення фактично стало підвищенням для Наталії Гуменюк, оскільки нова посада має вищий ранг, ніж посада речниці об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь", з якої її звільнили 19 квітня після резонансного скандалу із представниками медіа.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандали, які останнім часом супроводжували Наталію Гуменюк, а також її “покровительку” Ганну Маляр.

Звільнення Гуменюк

19 квітня поточного року Наталію Гуменюк звільнили з посади очільниці пресцентру Сил оборони Півдня. Офіційної причини звільнення тоді не називали.

Однак, це сталося майже одразу після того, як низка українських та закордонних медійників звинуватила Гуменюк у некомпетентності та безпідставному перешкоджанні роботі ЗМІ.

Чим були невдоволені журналісти

16 квітня низка медійників закликала керівництво ЗСУ і Міноборони звільнити речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк. Відповідну заяву було надіслано на адресу головкома ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Журналісти стверджували, що через протидію Наталії Гуменюк не достатньо висвітлюються руйнівні атаки РФ на Херсон і Берислав, порівняно із боями на сході України

"На сході немає Наталі Гуменюк, а на півдні є. Ми бачимо обличчя захисників Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, але не бачимо облич захисників Херсонщини. На Херсонщині ми бачимо лише пані Гуменюк", – йдеться у заяві.

Серед претензій – обмеження, які були встановлені речницею та які не дозволяли фіксувати воєнні злочини Росії. Найбільш кричущим випадком медійники назвали заборону в'їзду до Херсонщини, до підтоплених міст і сіл в день підриву Каховської ГЕС.

За їхніми словами, пізніше Гуменюк забороняла фіксувати страждання українців у частині сіл, де через підрив ГЕС зникла вода, та знімати дно водосховища, яке висохло.

"На відміну від інших напрямків, на Херсонщині немає доступу до шпиталів та стабпунктів, де лікують поранених захисників та цивільних", – йдеться у заяві.

Медійники відкрито заявляють, що їм пропонували працювати в "потьомкінських окопах" за десятки кілометрів від реальної лінії фронту і фактично імітувати свою роботу.

У заяві журналісти закликали замінити Наталію Гуменюк "на більш компетентну особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями".

Реакція Гуменюк на бунт медійників та своє звільнення

В ефірі "Радіо Свобода" Гуменюк заявила, що журналісти "не навели доказів щодо вказаних фактів", а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.

"Всі заходи, які відбувалися, виконувалися абсолютно у відповідності до розпоряджень керівних штабів… Висвітлення відбувалось в умовах надскладних. Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС – це абсолютна неправда. Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня одразу після підриву Каховської ГЕС у спрощеному порядку… але з огляду на безпеку операцій", — сказала вона.

Коли 19 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про "завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк", ексречниця у своєму Facebook лаконічно відреагувала на кадрові зміни, написавши: "А сонце все одно сильніше хмар...".

Реакція Мережі на звільнення Гуменюк

Журналісти та громадськість схвально відгукнулися на рішення Генштабу.

Журналістка BIHUS.Info Ан Жюлак написала: "Наталія Гуменюк більше не перешкоджатиме роботі воєнних кореспондентів та журналістів на Півдні. Її звільнено (припинено відрядження на посаду)". Вона висловила сподівання, що на цю посаду "зголоситься людина, яка розуміє роль медіа у війні".

Головний редактор "Суспільне Донбас" Андрій Крамченков назвав відповідне рішення перемогою для журналістів півдня України.

Про ситуацію висловилася і нардепка Мар'яна Безугла: "Полковницю Гуменюк звільнено. Це та, яка захищала одеського воєнкома і хамила військовим кореспондентам. Ще один крок до зміни культури в ЗСУ. І чесності".

Кого називають "покровителькою" Гуменюк

Повернення Наталії Гуменюк у сферу військової комунікації пов’язують із ексзаступницею міністра оборони Ганною Маляр.

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Вона прийшла до Міністерства оборони України на початку серпня 2021 року. Кабмін 4 серпня призначив Ганну Маляр заступницею міністра оборони зі стратегічних комунікацій та інформаційної політики.

На цій посаді вона часто критикувала медіа за начебто передчасні повідомлення про успіхи на фронті, але сама втрапила в неприємний інцидент. Ганна Маляр поширила неправдиву інформацію про звільнення українськими захисниками Андріївки на Бахмутському напрямку, але пояснила, що така колізія трапилася через те, що відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами.

18 вересня 2023 року Кабінет міністрів України звільнив з посад усіх заступників міністра оборони, зокрема Ганну Маляр.

Скандал із Маляр в прямому ефірі

12 квітня цього року ексзаступниця міністра потрапила у скандал, довівши до сліз народну депутатку Інну Совсун, чоловік якої служить понад два роки без відпочинку, під час прямого ефіру.

Ганна Маляр заявила, що чоловік Совсун, як й інші військові, перш ніж піти на фронт, мали почитати Конституцію і знати, що до кінця воєнного стану демобілізація неможлива.

“А він коли ішов, він же знав норму Конституції, що демобілізація неможлива завчасно до завершення воєнного стану? А як ви з Конституцією це суміщаєте? Є чітка норма. І знали, що демоблізовувати не можуть, поки триває воєнний стан”, - говорила вона.

При цьому Ганна Маляр не давала Інні Совсун навіть висловити свою думку.

Згодом вона пояснила, що змусило її до такої категоричності і попросила вибачення у Інни Совсун.

"Я не мала морального права так емоційно реагувати на ток-шоу. Мене обурив той факт, що народний депутат Інна Совсун утрималась, тобто не дала свій "голос" за життєво важливий для країни закон (про мобілізацію - ред.). Але мене це не виправдовує. Я не права. Я прошу вибачення у народного депутата фракції "Голос" Інни Совсун", - написала вона в Telegram.

Нагадаємо, 5 червня стало відомо про призначення на посаду заступниці начальника Управління комунікацій Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк.

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