Після сюжету ТСН.Тижня про "сардину" виробник почав писати, яка насправді риба всередині

Консерви до України завозять з Латвії.

Наприкінці грудня в рубриці "Штрихкод навиворіт" в ТСН.Тижні показали, як у консервах із написом "Сардина" дивним чином опинився звичайний оселедець.

Хитро законсервований обман масово завозили із Латвії. А правду писали маленькими літерами латиною, що всередині – оселедець. Розрахунок був на те, що споживач не буде гуглити, що означають ці латинські слова.

Лабораторна експертиза підтвердила: у бляшанках замість цінної сардини лежить банальний оселедець. До того ж - не найкращої якості.

Найцинічніше - це пояснення хитрого виробника. Каже, що на банці написано сардина, бо то вони так приготували з оселедця страву. І так назвали: "Балтійська сардина". І що з того, що сардина на Балтиці не живе і жити не може!

Але за кілька тижнів після виходу сюжету Наталії Ярмоли в ТСН.Тижні виробники таки почали писати у складі правду: "Оселедець атлантичний". Сподіваємось, що це - тільки початок. І виробники виправлять не лише те, що написано дрібним шрифтом. Але й - великими літерами. Тобто перестануть використовувати напис "сардина" на своїх консервах, доки всередину кладуть іншу рибу.