Після ТЦК і ВЛК: що відомо про загадкові смерті мобілізованих, які не доїхали до фронту

Правоохоронці розслідують трагедії в тому числі і за статтею "Умисне вбивство".

Вперше стали відомі подробиці чотирьох гучних випадків, коли за загадкових обставин на територіях військової частини, дорогою до навчального центра або на території ТЦК помирали військовозобов’язані, які були мобілізовані.

Як повідомило управління інформаційної політики Офіса генпрокурора України на запит ТСН.ua, в жодному з чотирьох найрезонансніших випадках станом на червень немає ні підозрюваних, ні затриманих.

Визнали придатним, але чоловік помер

Нещодавно, наприкінці травня, на Закарпатті після проходження ВЛК та висновку про те, що придатний, помер військовозобов’язаний. У нього погіршилось самопочуття, після чого лікарі констатували смерть. Тоді Закарпатський ОТЦК так прокоментував цю трагедію: "На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії".

Крім цього, в ТЦК додали: "Повідомляємо, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду "швидкої", які по приїзду констатували смерть".

Своєю чергою, Офіс генпрокурора в коментарі для ТСН.ua повідомив наступне: "Ужгородським райуправлінням поліції ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України ("Умисне вбивство" - Ред.) за фактом смерті 23.05.2024 громадянина М. в приміщенні Ужгородського РТЦК та СП".

Відповідь Офіса генпрокурора України

В Офісі генпрокурора також додали: "На цей час (станом на 5 червня – Ред). досудове розслідування триває, особам про підозру не повідомлялось".

Помер дорогою до навчального центру

Ще одна з трагічних подій з військовозобов’язаним сталась на Закарпатті наприкінці квітня. Цей випадок також тоді набув резонанса, в ситуації почав розбиратись навіть Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його даними, громадянин згідно висновків ВЛК був визнаний придатним до військової служби, але помер дорогою в навчальний центр. До цього Дмитро Лубінець додавав, що відкрив провадження щодо можливого порушення прав людини та пообіцяв тримати ситуацію на контролі.

За попередньою інформацією, у чоловіка стався епілептичний напад, офіцер супроводу надав мобілізованому першу медичну допомогу, але останній помер.

З відповіді Офіса генпрокурора стало відомо, що в цій ситуації не все так однозначно, як повідомлялось раніше, одразу після смерті чоловіка.

"Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м.Ужгороді) територіального управління ДБР, розташованого у Львові, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 426-1 КК України "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень", за фактом перевищення службових повноважень службовими особами Ужгородського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки, військово-лікарської комісії при вказаному ТЦК під час призову за мобілізацією громадянина Р.", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Та додає: "Крім цього, відділенням поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство" за фактом смерті цього ж громадянина Р. На цей час (станом на 5 червня – Ред.) розслідування триває, особам про підозру не повідомлялось".

Мобілізували з набряком мозку?

Одним з найрезонансніших випадків став той, який стався минулого року з 29-річним мешканцем села Ширяєво на Одещині Борисом Глушаком. Чоловік помер після того, як пройшов ВЛК, був мобілізований та відправлений до військової частини у Миколаївську область. В свідоцтві про смерть було зазначено, що ця людина померла внаслідок набряку головного мозку – цей факт в коментарі для ТСН.ua в серпні минулого року підтверджував керівник Ширяєвської райлікарні Валерій Бень.

Як з’ясувалось, через смерть цього мобілізованого правоохоронці відкрили одразу декілька кримінальних проваджень.

За даними Офіса генпрокурора, наразі правоохоронці разом з Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені від 5 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст 140 КК України "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником", ч.1 статті 366 КК України "Службове підроблення" за фактом смерті мешканця смт. Ширяєво Одеської області Г.

"Крім цього, першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєві за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 5.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 425 КК України "Недбале ставлення до військової служби", за фактом невжиття службовими особами військової частини своєчасних та необхідних заходів меддопомоги Г., що призвело до його смерті", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Як і у вищезазначених випадках, досудове розслідування обставин смерті цього чоловіка триває, особам про підозру не повідомлялось.

Знов епілепсія

В травні цього року Дніпропетровський обласний ТЦК повідомив про те, що на території Саксаганського ТЦК та СП внаслідок раптового погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний.

"Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога. Співробітники поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу", - повідомляв обласний ТЦК.

За даними Офіса генпрокурора, працівники Криворізького райуправління поліції за процесуального керівництва прокурорів Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України "Умисне вбивство", за фактом смерті громадянина З.

Станом на 5 червня про підозру особам не повідомлялось.

Більшість ВЛК формальні?

Адвокат Олександр Шевцов, який знається в тому числі і в питаннях мобілізації, в коментарі для ТСН.ua висловив думку, що більшість ВЛК здійснюються формально.

"Я не чув від жодного військовослужбовця, які призивалися по мобілізації, що когось дуже якісно обстежили", - каже Олександр Шевцов.

Крім того, адвокат не виключає, що відсутність покараних серед тих посадовців або військових, хто порушує мобілізаційне законодавство може свідчити про складність таких кримінальних проваджень, або про те, що певні їхні дії можуть покриватись заради того, щоб не спричиняти зриву мобілізації.

Раніше повідомлялось про те, що на Закарпатті вантажівка з українцями прорвалася через кордон до Угорщини.

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