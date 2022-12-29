Залишився лише каркас: киян вже заселяють у відремонтований будинок після влучання ракети у березні

У столиці будинків, де зруйновані конструкційні елементи, 16. Загалом, руйнувань куди більше.

У Києві містян вже заселяють у відремонтований будинок після влучання ракети у березні.

Через вибухову хвилю та пожежу тут залишився самий каркас.

Як держава планує компенсувати потерпілим втрати від пошкодженого майна, йдеться у сюжеті ТСН 29 грудня.

74-річна киянка Ганна Петрівна запрошує у свою стару-нову квартиру. Тут вона прожила 47 років.

Після того, як в цей будинок влучила ракета, жінка кочувала різними містами і квартирами. Нарешті вона перевезла сюди свої пожитки: речей зовсім мало.

"Це мені у Вінниці дали посуд, волонтери дали штори, а цю кофту мені аж з Канади надіслали", - каже Ганна Петрівна, майно якої повністю згоріло.

16-поверхівка на вулиці Чорнобильській, 9А у Києві постраждала одна з перших. Сюди поцілила російська ракета в середині березня.

У той день тут загинуло двоє людей. А будинок для життя став абсолютно непридатним.

"Ракета якраз впала біля вхідної групи І вся вхідна група залетіла на перший поверх. Помешкання взагалі були чорні, там була сажа", - каже начальник будівельної дільниці Олександр Нікітченко.

Спочатку провели кілька етапів експертизи – чи можливо відновити висотку і чи безпечно буде в ній жити. Потім почали ремонт. Він тривав близько пів року.

"Будинок вигорів повністю. Спочатку треба було розчистити деякі конструкції, демонтувати, провести випробовування, а вже після того залишився один каркас. Через те, що всередині вибухова хвиля повиносила стіни, довелося відновлювати конструктивні елементи, повністю замінювати всі мережі… Такі, шо не повністю постраждали – це мала кількість, квартири чотири. Там були проведені лише локальні ремонти. І коли пожежу тушили, було багато затоплено. Жах був", - каже Нікітченко.

Нині і досі чути роботу будівельників – тут завершують ремонт. Зокрема, в квартири, які вигоріли повністю, встановлюють газові плити та сантехніку.

"Фінансували з резервного фонду міста Києва. Цей будинок мав коштувати 110 мільйонів гривень, зараз виконуємо акти, буде трішечки менше", - розповідає директор комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків Олександр Акімов.

У столиці будинків, де зруйновані конструкційні елементи, 16. Загалом, руйнувань куди більше.

Олександр Акімов зазначив, що у Києві 300 будинків постраждали від вибухової хвилі. Повибивало вікна і двері. Їх ремонтуватимуть за рахунок резервного фонду держави.

То що ж чекає на людей, чиї домівки знищені? У Міністерстві розвитку громад та територій України кажуть, що власними силами Україні людей житлом не забезпечити. Тому вони залучатимуть донорів.

"Наразі відновлення у форматі поточного ремонту планується відновлювати за рахунок держаного, місцевих бюджетів та кошти донорів. Будинки у форматі капітальних ремонтів це, скоріш за все, кошти донорів", - зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Також незабаром має бути прийнятий законопроєкт про компенсацію.

"Ми очікуємо прийняття законопроєкту №7198,який передбачає компенсацію за знищене майно. Люди на суму пошкоджень, яка буде розрахована, зможуть придбати собі житло будь-де. На території України", - каже Козловська.

Тим часом у столиці обіцяють відновити ще 11 будівель до кінця року. І п'ять – у наступному.

Нагадаємо, мер Віталій Кличко повідомив, що в небі над столицею вдалося збити 16 ворожих ракет.

Після влучання був лише каркас: киянам відновили зруйнований будинок

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