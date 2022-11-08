Після ввімкнення світла горять щитки і техніка: експерти розповідають, як запобігти пожежам

Аварійні відімкнення електроенергії оголили слабкі місця в будинках, горять щитки та побутова техніка, йдеться в ТСН.

Більшість мешканців поспішає все зробити тоді, коли є світло, а таке одночасне навантаження не завжди витримує електропроводка.

Мешканка однієї із багатоповерхівок Антоніна разом з чоловіком рятували під'їзд від пожежі, коли щиток на поверсі спалахнув зранку на вихідних. “Горіло сильно і тріщало як салют і все в диму – в чорному. Я покликала чоловіка. Не можна ж водою, але чим? А зараз вода у всіх є прозапас, то він і хлюпнув, то хоч вогонь загас”, - розповідає жінка.

Електрик, який ліквідовує наслідки, радить усім запастися, якщо не вогнегасниками, то піском, навіть, тим, що для котів, бо повторитися ось таке може чи не в кожному будинку. Згодиться навіть той, що для котів.

Експерт з асоціації енергоаудиторів України радить терміново викликати електрика і перевірити свої щитові. “Світла довго немає, а коли увімкнули, одразу давай прати, приготуємо їсти. І якщо навантаження трішки було розподілене часі, коли ж у нас світло є у певний проміжок, то у цей проміжок стараються якомога більше повмикати. Це збільшує навантаження на систему”, - пояснює Вадим Листвин.

У новобудовах горять пральні машини, загораються роутери, а ще стаються підтоплення. Вода на верхні поверхи подається за допомогою насосів, коли світла нема - нема води, труби порожні. Коли світло з’являється, стається гідроудар.

Тож мешканцям радять вимикати з розеток всі побутові прилади. Від перепадів напруги, щоби не горіла техніка, можна поставити релле. “Якщо напруга сильно знизиться, чи зросте – вимикає і зберігає техніку від вигорання”, - додає експерт.

А ще радить, якщо з’являється світло не робити усе одночасно - бойлер, пральна машина, електрочайник чи мікрохвильовка мають працювати по черзі. Ще краще згуртуватися з сусідами, хоча би у під’їзді. Разом викликати електрика, перевірити щитки на всіх поверхах та замінити, де потрібно, дроти.

У столиці уже сталося кілька вибухів. Господарі забували прибрати газовий балончик для розігрівання їжі з електроплити.

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