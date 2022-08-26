Після застережень влади про небезпеку хасиди, навпаки, почали приїжджати до Умані заздалегідь

Паломників не лякає ні війна, ні бойові дії. Ізраїль теж живе в таких обставинах.

До Умані Черкаської області вже почали прибувати хасиди, які планують відсвяткувати єврейський Новий рік. В цьому році він припадає на кінець вересня – 25 число.

Як з’ясував ТСН.ua, незважаючи на застереження від правоохоронців та міського голови Умані, перші паломники вже прибули до Умані заздалегідь.

"Вони вважають особливою благодаттю те, якщо вони зустрічають новий рік біля могили свого праведника. Вважають, що в такому разі вони успішно проведуть наступний рік. Безумовно, війна не може не вплинути на їхнє рішення. Скоріш за все, в цьому році не приїдуть жінки та діти, люди похилого віку, молодь. Але певну кількість паломників не лякає ні війна, ні бойові дії. Ізраїль теж живе в таких обставинах. Меседж нашого керівництва зрозумілий – ми не можемо закликати приїжджати, ми зобов’язані попередити про всі небезпеки. Місто готується і ця підготовка серйозна – є укриття і вони будуть функціонувати", - розповіла ТСН.ua представник фонду Рабі Нахмана Ірина Рибницька.

"Коли почались перші меседжи про те, щоб вони не приїжджали, вони почали приїжджати в достатньо невеликій кількості", - додала Ірина Рибницька. Іншими словами, хасиди почали діяти на випередження, побоюючись того, що пізніше в’їзд до України буде ускладнений.

Нагадаємо, раніше посол Євген Корнійчук повідомив, що через розв'язану Росією війну Україна не зможе прийняти єврейських паломників на Рош-га-Шана.

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