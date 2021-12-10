"Питання на порядку денному": в ОП зазначили, що в США стежать за політичною ситуацією в Україні

"Питання на порядку денному": в ОП зазначили, що в США стежать за політичною ситуацією в Україні

Політична ситуація всередині держави накладається на зовнішню агресивну політику РФ.

У США стежать за внутрішньополітичною ситуацією в Україні, ескалація якої накладається на зовнішню агресію з боку Росії.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга, коментуючи телефонну розмову 9 грудня президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського.

"Про внутрішньополітичну ситуацію всередині держави. У нас з американською стороною відбувається постійний діалог з цього питання і обмін відповідною інформацією. Мені здається, що американська сторона повністю поділяє ті занепокоєння, які накладаються одне на одне, і можливість ескалації як внутрішньополітичної всередині держави, що абсолютно не сприяє ні єдності, ні стійкості, так і в контексті зовнішньої агресії. Тому це питання на порядку денному - у тому числі у Сполучених Штатах Америки", - сказав Сибіга.

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