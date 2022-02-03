Питання нацбезпеки: аналітики розповіли, чому для Туреччини важлива співпраця з Україною та чим це вигідно Києву

Питання нацбезпеки: аналітики розповіли, чому для Туреччини важлива співпраця з Україною та чим це вигідно Києву

Туреччина ставиться до України як до стабільного партнера.

Україна підписала угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною та низку інших домовленостей. Аналітики розповіли, чим цей документ важливий для економіки України.

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Про це 3 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Аналітики проаналізували угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною

Угода про зону вільної торгівлі скасовує мита для 95% українських товарів, що їдуть до Туреччини. Це, запевняють урядовці, принесе користь обом державам.

"Мова йде не лише про торгівлю, а й про інвестиції. Також йдеться про виробничий потенціал, зокрема про виробництво на території України з турецької сировини товарів, які потім зможуть потрапляти на європейські ринки за спрощеною процедурою, враховуючи нашу зону вільної торгівлі з європейським союзом", - каже старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер.

Які угоди підписали Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган

Дехто з експертів, опитаних ТСН, усе ж сумнівається, що наші держави з цією угодою опиняться в рівних позиціях.

"Вони виробляють більше товарів з високою доданою вартістю, більше високотехнологічної продукції, аніж Україна. Україна в основному експортує сировину, відповідно, будь-які зони вільної торгівлі між подібними економіками, вони будуть грати, на мою думку, більше на користь Туреччини", - сказав експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

Туреччина ставиться до України як до стабільного партнера

Утім, щодо одного аналітики певні - підписання документа має ще й потужне політичне посилання. Таким чином Анкара підтримує Київ.

"Туреччина ставиться до України як до стабільного партнера, з яким вона пов’язує свої регіональні перспективи торговельно-економічного співробітництва. Це дуже вагомий такий контраргумент тим інвесторам, які висловлюють певні побоювання", - каже співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков.

Туреччина намагатиметься обережно співпрацювати з Україною через дії РФ

Уже незабаром у нашій державі зможуть виробляти безпілотники Bayraktar. Їх виготовлятимуть на спільному заводі, двигуни для них робитиме українська "Мотор Січ". А постачати озброєння зможуть як турецькій, так і українській армії.

ЗСУ користуватися Bayraktar вже вміють: минулої осені такий дрон, не перетинаючи лінії зіткнення на Донбасі, керованою бомбою знищив гармату російсько-окупаційних військ. Москва після цього спробувала покарати за підтримку України турецьку торгівлю. Тоді дісталося мандаринам: їх заборонили привозити до Росії

"Специфіка російсько-турецьких відносин буде все-таки робити нашу співпрацю з Туреччиною обмеженою. Тобто, вони не робитимуть таких кроків, які в Росії будуть вважати серйозною військовою загрозою для себе, оскільки у Туреччини і Росії є спільні інтереси в інших питаннях", - каже експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

Чому Туреччина хоче стати посередницею у перемовинах між Росією та Україною

Саме через тісні стосунки як з Україною, так і з Росією, Туреччина обрала для себе роль посередниці. Надати новий майданчик для переговорів у Мінському форматі пропонують в Анкарі.

"Я розкрию секрет: з нами велися консультації, коли я ще був у тристоронній контактній групі – ми відповідали ствердно так, ми згодні, якщо цей майданчик буде наприклад в Стамбулі", - сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Бажання Реджепа Таїпа Ердогана надати своїй країні роль миротворця аналітики пояснюють не лише його прагненнями підтримувати імідж Туреччини на міжнародній арені. А й тим, що Анкара насамперед хоче миру.

"Туреччина зовсім не в захваті від потенціальної загрози бойових дій в чорноморському регіоні – акваторії, де Туреччина є регіональним лідером", - каже співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков.

Якщо переговори таки перенесуть до Туреччини, то Україна зможе розраховувати на Анкару, кажуть оглядачі. Туреччина заперечує анексію Криму та заступається за права кримських татар.

"Це питання не тільки підтримки України, це питання також національної безпеки Туреччини. Посилення присутності Росії в Криму і чорноморському регіоні автоматично означає послаблення позицій Туреччини. Тому тут у нас позиції абсолютно співпадають", - каже старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер.

Перед візитом до Києва і переговорами із Зеленським Реджеп Ердоган також анонсував приїзд до його країни Путіна. Після почергових перемов із президентами України та Росії, сподівається Ердоган, ситуація може прояснитися.

Нагадаємо:

У четвер, 3 лютого, до України прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Під час спільного брифінгу із Володимиром Зеленським президенти розповіли, що вони домовитись про зону вільної торгівлі та те, що Туреччина може стати новим майданчиком для перемовин між Росію та Україною.

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