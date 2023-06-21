Пів мільярда на відбудову вже витрачено: мешканці Бучі не розуміють, чому не всім відновлюють житло

Родина Камінських втратила будинок в Бучі у лютому 2022 року, від травня минулого року пенсіонери оббивають пороги міської ради та чекають на допомогу, а ще – щодня ходять на свою земельну ділянку, аби погодувати там котів та собаку, йдеться в ТСН.

Юрій Камінський на власному дворі в Бучі, де раніше стояв їхній будинок, тепер бачить лише залишки бетону. В будинок влучили три російські снаряди. В телефоні дружини Юрія досі збереглося відео з 27 лютого 2022 року, як горить їхній будинок.

Будинок Камінських із Бучі

У березні під час евакуації вони виїхали на Волинь, додому повернулися за кілька місяців і одразу взялися вирішувати питання з відбудовою, зокрема, просили допомогу у міської влади. “Федорук, коли були збори, так він взагалі сказав після війни. Як оце може бути – після війни? Це під час війни вся вулиця відбудовується, тут 5 хат - і це після війни. За тиждень почали ходити, щоб вони прибрали, то вони прибрали і все”, - каже чоловік.

Тоді їх прихистила колишня колега дружини, яка віддала їм хату своєї мами. Камінські часто задивляються на вулицю Вокзальну, яка неподалік їхньої ділянки, яку відбудували, сюди возять міжнародні делегації і для всіх вона приклад швидкого відновлення. “Вокзальну зробили зеркало, а в інших немає даху над головою. Найобразливіше, як мені сказали ще в мерії, що я говорю ж чого ми не потрапили, а там відповідають, що ми ж не будемо по всім об'єктам робітників ганяти? А шо ж тут ганяти? Водопровідна - 100 метров”, - обурюється чоловік.

Вулицю Вокзальну відбудували

Юрій працює столяром, Ольга - на заводі. Чекали на спокійну пенсію, а тепер змушені і надалі працювати, аби заробити на відновлення будинку. “Я якраз 1 лютого минулого року подала документи на пенсію. Пішла на пенсію, думала, ну все уже є, можна спокійно доживати віку. Я на пенсії, але я роблю, як же ж можна звільниться, як нема нічого, а потім все треба буде”, - каже Ольга.

Міська влада виділила родині кімнату у модульному містечку на території тутешньої школи. Туди вони купили навіть холодильник, але жити там не змогли. “В мене дуже голова болить. Мені шум, де багато людей – я не можу жити. Ходила на ринок, де багато людей, мені погано, я знепритомніла. Ходила лікувалася, зараз треба, щоб спокій був”, - додає жінка.

Міський голова Анатолій Федорук пояснює ТСН, що охопити всі об’єкти одночасно не можуть через обмежені фінансові ресурси. Планують усе відбудувати у найближчі два роки. “Але зрозуміло, що дивлячись на відбудову вулиці Вокзальної багатьом громадянам і хотілося, і виникало питання, коли дійде черга до нас. Черга обов’язково дійде”, - переконує він.

В міськраді розповідають, на відбудову вже витратили майже 455 млн гривень - це протиаварійні роботи, відновлення критичної інфраструктури, капітальні і поточні ремонти житла та об’єктів соцсфери. На вулиці Вокзальна збудували 13 нових приватних будинків, у п'ятдесяти двох - провели капітальний ремонт, в п'ятдесяти дев'яти - ремонт нежитлових приміщень. Загалом, за словами мера, в громаді повністю або частково вдалося відновити понад дев'ятсот об’єктів, але пошкодженими досі лишаються ще понад три тисячі. “Фактично майже 947 об’єктів, в основному - це соціально-житлова і критична інфраструктура відбудована, відремонтована і передана громадянам. Наразі ще майже 2.000 об’єктів є в роботі, практично по кожному з них виконана проєктно-кошторисна документація, проведені відповідні експертизи і можу вже теж констатувати, що переважна більшість об’єктів має перспективне своє рішення з відбудови.

Камінські щодня навідуються на свою ділянку, аби погодувати собаку Черниша та двох котів - Соню та Тімушу і очікують, коли вони усі разом зможуть жити у своєму домі.

Читайте також:

Медик у Дніпрі фіксують все більше нових травм у бійців із передової: з чим це пов’язано

Тепер святкуватимуть день народження з сином в один день: щемлива історія повернення прикордонника із полону

Пам’ятку архітектури Запоріжжя, в якій загинуло 15 людей під час обстрілу, відбудують