Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пів мільярда на відбудову вже витрачено: мешканці Бучі не розуміють, чому не всім відновлюють житло

Автор
Валерія КовалінськаВалерія Ковалінська
Дата публікації
Перегляди
9586
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пів мільярда на відбудову вже витрачено: мешканці Бучі не розуміють, чому не всім відновлюють житло

Будинок Камінських із Бучі

Міський голова Анатолій Федорук пояснює ТСН, що охопити всі об’єкти одночасно не можуть через обмежені фінансові ресурси.

Родина Камінських втратила будинок в Бучі у лютому 2022 року, від травня минулого року пенсіонери оббивають пороги міської ради та чекають на допомогу, а ще – щодня ходять на свою земельну ділянку, аби погодувати там котів та собаку, йдеться в ТСН

Юрій Камінський на власному дворі в Бучі, де раніше стояв їхній будинок, тепер бачить лише залишки бетону. В будинок влучили три російські снаряди. В телефоні дружини Юрія досі збереглося відео з 27 лютого 2022 року, як горить їхній будинок.

Будинок Камінських із Бучі / ©
Будинок Камінських із Бучі

У березні під час евакуації вони виїхали на Волинь, додому повернулися за кілька місяців і одразу взялися вирішувати питання з відбудовою, зокрема, просили допомогу у міської влади. “Федорук, коли були збори, так він взагалі сказав після війни. Як оце може бути – після війни? Це під час війни вся вулиця відбудовується, тут 5 хат - і це після війни. За тиждень почали ходити, щоб вони прибрали, то вони прибрали і все”, - каже чоловік. 

Тоді їх прихистила колишня колега дружини, яка віддала їм хату своєї мами. Камінські часто задивляються на вулицю Вокзальну, яка неподалік їхньої ділянки, яку відбудували, сюди возять міжнародні делегації і для всіх вона приклад швидкого відновлення. “Вокзальну зробили зеркало, а в інших немає даху над головою. Найобразливіше, як мені сказали ще в мерії, що я говорю ж чого ми не потрапили, а там відповідають, що ми ж не будемо по всім об'єктам робітників ганяти? А шо ж тут ганяти? Водопровідна - 100 метров”, - обурюється чоловік. 

Вулицю Вокзальну відбудували / ©
Вулицю Вокзальну відбудували

Юрій працює столяром, Ольга - на заводі. Чекали на спокійну пенсію, а тепер змушені і надалі працювати, аби заробити на відновлення будинку. “Я якраз 1 лютого минулого року подала документи на пенсію. Пішла на пенсію, думала, ну все уже є, можна спокійно доживати віку. Я на пенсії, але я роблю, як же ж можна звільниться, як нема нічого, а потім все треба буде”, - каже Ольга. 

Міська влада виділила родині кімнату у модульному містечку на території тутешньої школи. Туди вони купили навіть холодильник, але жити там не змогли. “В мене дуже голова болить. Мені шум, де багато людей – я не можу жити. Ходила на ринок, де багато людей, мені погано, я знепритомніла. Ходила лікувалася, зараз треба, щоб спокій був”, - додає жінка. 

Міський голова Анатолій Федорук пояснює ТСН, що охопити всі об’єкти одночасно не можуть через обмежені фінансові ресурси. Планують усе відбудувати у найближчі два роки. “Але зрозуміло, що дивлячись на відбудову вулиці Вокзальної багатьом громадянам і хотілося, і виникало питання, коли дійде черга до нас. Черга обов’язково дійде”, - переконує він. 

В міськраді розповідають, на відбудову вже витратили майже 455 млн гривень - це протиаварійні роботи, відновлення критичної інфраструктури, капітальні і поточні ремонти житла та об’єктів соцсфери. На вулиці Вокзальна збудували 13 нових приватних будинків, у п'ятдесяти двох - провели капітальний ремонт, в п'ятдесяти дев'яти - ремонт нежитлових приміщень. Загалом, за словами мера, в громаді повністю або частково вдалося відновити понад дев'ятсот об’єктів, але пошкодженими досі лишаються ще понад три тисячі. “Фактично майже 947 об’єктів, в основному - це соціально-житлова і критична інфраструктура відбудована, відремонтована і передана громадянам. Наразі ще майже 2.000 об’єктів є в роботі, практично по кожному з них виконана проєктно-кошторисна документація, проведені відповідні експертизи і можу вже теж констатувати, що переважна більшість об’єктів має перспективне своє рішення з відбудови.

Камінські щодня навідуються на свою ділянку, аби погодувати собаку Черниша та двох котів - Соню та Тімушу і очікують, коли вони усі разом зможуть жити  у своєму домі. 

Читайте також:

Медик у Дніпрі фіксують все більше нових травм у бійців із передової: з чим це пов’язано

Тепер святкуватимуть день народження з сином в один день: щемлива історія повернення прикордонника із полону

Пам’ятку архітектури Запоріжжя, в якій загинуло 15 людей під час обстрілу, відбудують

Буча відновлюється, але до темпів відновлення мешканці мають питання

Буча відновлюється, але до темпів відновлення мешканці мають питання

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
9586
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація