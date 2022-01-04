Пів мільйона за мовчання у секс-скандалі: суд розкрив подробиці угоди, в якій фігурує син Єлизавети ІІ

Пів мільйона за мовчання у секс-скандалі: суд розкрив подробиці угоди, в якій фігурує син Єлизавети ІІ

Адвокати принца сподіваються - завдяки цим даним вдасться закрити справу, відкриту проти монарха минулого року.

Суд Нью-Йорка розкрив подробиці угоди, в якій фігурує син Єлизавети ІІ. Йдеться про справу американки Вірджинії Джуффре, яка твердить, що на початку 2000-них, коли їй було 17 років, мільярдер Джеффрі Епштейн та його подруга світська левиця Гіслейн Максвел змушували її займатися сексом із впливовими чоловіками, зокрема і принцом Ендрю.

Про це 4 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У документі, оприлюдненому нью-йоркським судом, зазначено - 2009-го Вірджинія погодилася не подавати жодних позовів ані проти Епштейна, ані проти інших обвинувачених в обмін на 500 тисяч доларів. Адвокати принца сподіваються - завдяки цим даним вдасться закрити справу, відкриту проти монарха минулого року.

Секс-скандал: суд розкрив подробиці угоди, в якій фігурує син Єлизавети ІІ | Новини світу

Нагадаємо:

Скандальний мільярдер Джеффрі Епштейн вкоротив собі віку 2019-го у в'язниці після затримання по справі про сексуальне насилля.

Гіслейн Максвел трохи більше тижня тому визнали винною у співучасті у розтлінні неповнолітніх. Їй загрожує 80 років в'язниці.

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