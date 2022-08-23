"Пів року – так не можна": економіст пояснив, чому треба скасувати обмеження на виїзд чоловіків з України

Україні треба рухатися до скасування обмежень на виїзд чоловіків за кордон, адже пів року – надто тривалий термін дії такого обмеження. Окрім того, ухвалені урядом послаблення для бізнесменів однаково не допоможуть.

Адже українським та закордонним бізнесменам потрібне живе спілкування для створення довіри.

Про це в ефірі ТСН розповів колишній в. о. міністра економіки (2020), член правління гуманітарного хабу "Я не один!" Павло Кухта.

"Ті, хто займався бізнесом, знає, що вам треба бачити контрагента. Вам потрібне живе спілкування. Воно потрібно для довіри, особливо зараз – коли треба, наприклад, вмовити польського бізнесмена якийсь вести бізнес з Україною під час війни. Ну, спробуйте це зробити по телефону. Вам треба сісти, вам треба якусь довіру створити", – пояснив експерт.

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"Я думаю, що треба рухатися до зняття обмежень на виїзд. Зрозуміло, чому їх запровадили. І Україна тут – не єдина. Наприклад, Вірменія, коли почався у 20-му році конфлікт у Карабасі, теж закривала кордони. Але це коротко – місяць-два. Пів року – так не можна у глобальному світі закрити", – додав Кухта.

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Нагадаємо, Кабмін від 1 вересня дозволив чоловікам призивного віку виїжджати з України, якщо мета виїзду – робоча поїздка. Дозволений термін – до 7 днів. А гарантія повернення – депозит у 200 тис. грн.

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