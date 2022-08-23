Пів року війни: Жданов розповів, чого Україна досягла, а чого - ні

Досягненням України за пів року повномасштабної війни з Росією є те, що вдалося зберегти державу, ЗСУ та зупинити наступ агресора.

Проте Україна не була готовою до війни і тепер цілком залежить від західного озброєння та фінансової допомоги.

Про це ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Досягли ми за ці пів року війни – те, що ми зберегли країну і більшу частину території. Ту територію, 20% якої сьогодні окуповує Російська Федерація, – це та мала частина, яку спромоглася Росія у нас захопити. Але територія – це така річ, яку при докладанні зусиль можна відвоювати. Головне – щоб було чим воювати. Ми зберегли державу, Збройні сили, зупинили наступ РФ – ось це головне досягнення", – оцінив експерт.

"Те, чого ми не змогли досягти, – це те, що ми не готові були до війни. І фактично ми зустрічали війну у штатах мирного часу. Я маю на увазі нашу силову складову – Збройні сили і інші силові структури. Тому розгортання Збройних сил вже проходило під час самого збройного вторгнення з боку РФ", – зауважив Жданов.

Він додав, що ще один аспект того, чого Україна на досягла за цей період війни, – що економіка не була переведена на військові рейки.

"Вона не працює стовідсотково на Збройні сили, на оборону країни, на, як би це банально не звучало, перемогу. Сьогодні наше керівництво більше сподівається на західну допомогу і фактично, я так розумію, розраховує, що ми витягнемо цю війну саме завдяки західній допомозі. Хоча переведення країни – це, на мій погляд, обов’язкова умова для забезпечення перемоги", – висловив думку військовий експерт.

Він також оцінив те, що залежить і не залежить від України у війні з РФ.

"Не залежить від нас головне – спроможність наших Збройних сил відстояти і відвоювати нашу державу. Неготовність до війни. Як казав колись Наполеон, хто не хоче годувати власну армію, буде годувати чужу. Так от, ми не хотіли годувати власну армію і тепер ми стоїмо з простягнутою рукою за західною допомогою, тому що на сьогодні ми майже стовідсотково воюємо за рахунок західної допомоги", – розповів Жданов.

Він додав, що перемога України, її успіхи та протистояння на 100% на сьогодні залежать від того, надійдуть кошти і зброя від Заходу чи ні. Україна перебуває у стовідсотковій залежності, наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко оцінив можливість ЗСУ здійснювати контрнаступ восени.

Читайте також: