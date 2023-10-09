Пів сотні нових могил: історії загиблих, яких вбила Росія під час теракту у селі Гроза на Харківщині

У селі Гроза Харківської області прощаються із загиблими через російський теракт. Там внаслідок удару "Іскандером" 5 жовтня загинуло понад півсотні людей. Більшість тіл такі понівечені, що упізнати їх можливо лише за ДНК-експертизою. Відомо, що поки вдалося ідентифікувати 48 жертв.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Донька за день втратила обох батьків

На цвинтарі у Грозі зібралися люди, які прийшли попрощатися з родиною Андрусовичів. Микола і Тетяна загинули через ракетний удар по кав’ярні, де поминали полеглого військового.

Микола Андрусович

"Я з мамою зранку говорила. Вона казала: я прийду всі новини дізнаюсь і тобі зателефоную, розкажу. Бачте, не передзвонила", - каже донька загиблих Катерина Таранник.

Донька загиблих, згадуючи батьків, посміхається крізь сльози.

Тетяна Андрусович

"У мене тато був дуже добрий. Нереально добрий. А мама - вона така завжди весела. Душа компанії. І я впевнена, що вони там на своєму місці теж залишаться душею компанії. І нашою душею", - каже Катерина.

Похорони загиблих

Горе у селі майже в кожній родині. Адже кав’ярня стала братською могилою для понад півсотні людей. Нині місце удару вже очистили від завалів. Серед сміття - уламки посуду. А поруч - лампадки та квіти в пам’ять про загиблих. У перший день теракту усе це подвір’я було вкрито мішками з тілами. І тишу порушували лише телефони загиблих, яким дзвонили родичі в надії почути їхні голоси.

Аліна шкодує, що не встигла сказати рідним, як вона їх любить

На одній із вулиць у селі загинуло щонайменше 19 людей. 15-річна Аліна в один день втратила майже усіх рідних.

15-річна Аліна, яка втратила родину

"Мені страшно, коли ховають когось. І я вирішила не піти. Я тоді сиділа на парах і "прилетіло". Я перші два дні плакала. Перший день взагалі не вірила. Зараз я усе розумію", - каже жителька села Гроза Аліна Чегадаєва.

Рідні Аліни

Аліна переглядає фото рідних, які загинули того кривавого дня. Вона каже, що шкодує про те, що так і не встигла сказати близьким, як їх любить.

Росіяни вбили сина та дружину військового, якого поминали у день трагедії

Того дня у кав'ярні пjминали загиблого Андрія Козиря. Військовослужбовця, який загинув на фронті ще весною. Бійця поховали у Дніпрі, а потім його родичі вирішили перепоховати героя у рідній Грозі. Його син Денис з дружиною теж загинули. Вони одружилися лише кілька місяців тому. Тепер поруч з могилою Козиря на місцевому цвинтарі копають ще півсотні ям.

Денис з дружиною - син військового, якого поминали у день трагедії

"Це - цивільні люди. Родичі. Село славиться своєю дружністю. Вони самоорганізовують свята для себе, ігри. І на помини прийшли теж великою кількістю", - каже голова Шевченківської військової адміністрації Сергій Стариков.

Серед загиблих староста села, декого уже нема кому ховати

Серед загиблих і староста села Олександр Нечволод. У його порожньому кабінеті в сільраді, як завжди, порядок, кажуть колеги. Чоловіка згадують як щирого та чуйного. Працівники сільради розшукують родичів загиблих для виплат та організації поховань. Втім багатьох нема кому й ховати, адже у кав'ярні загинули цілі родини.

Загиблий староста села

Під зливою працівники цвинтарю без упину копають ями. А рідні обирають місця для поховання. Багато хто не може організувати похорон, бо ідентифікувати деякі тіла можна лише за допомогою експертизи

"Брата ідентифікували, а маму з невісткою ні. Є свідки, які бачили, що вони були на похованні. Що вони туди заходили, а звідтіля вже не вийшли", - каже житель села Гроза Олександр Муховатий.

У Грозі копають сотні нових могил

У невеличкому селі Гроза налічували трохи більше трьох сотень жителів. Масове вбивство стало трагедією для усієї країни.

Мішки з тілами на місті теракту РФ

Ракетний удар по селу Гроза

Російські терористи 5 жовтня ракетою "Іскандер" вдарили по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині, де відбувались поминки за загиблим захисником України.

У Харківській обласні прокуратурі повідомили, що однією ракетою було вбито половину жителів Грози, адже в селі загалом проживали всього до 100 осіб.

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