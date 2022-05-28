Пів сотні снарядів і мін знайшли сапери на дні блакитного озера в Горенці на Київщині

Пів сотні снарядів і мін знайшли сапери на дні блакитного озера в Горенці на Київщині

Пів сотні снарядів і мін дістали сапери ДСНС на дні озера під час обстеження акваторії на Київщині.

У Горенці біля Блакитного озера точилися запеклі бої, під час яких загинули понад десяток коней, які перебували в стайні поряд із водоймою. Піротехніки та водолази нині очищують озеро до початку купального сезону.

Що знайшли на дні водойми і як басейн урятував сотню коней від зневоднення - у сюжет ТСН.

Блакитне озеро в Горенці колись було місцем відпочинку, а нині е захаращена боєприпасами територія площею у вісім гектарів. Чи стане ця зона бюезпечною для відпочинку і чи зможуть тут купатись в цьому озері люди залежить від рятувальників, які за допомогою підводного дрону вистежубють дно.

Скільки заліза на дні цього озера, бачить оператор безпілотника Віктор Погорілий: "Це ми знайшли снаряд від граду. Він застряг у піску на дні глибина 6,5".

Витягувати небезпечні уламки боєприпасів, якими окупанти накривали селище, береться сапер Денис. На ньому двадцять кілограм водолазного спорядження. Любитель дайвінгу запевняє, що його зона відповідальності незабаром стане безпечною для цивільних. В планах у саперів відпочинку поки немає через незліченну кількість залишених боєприпасів і снарядів під час активних боїв з російськими військами.

На допомогу українським саперам розчищати українську землю приїздять закордонні фахівці. Очільник піротехніків Андрій Стрільчук в полях вже зустрічав британських колег. "Я так зрозумів, що вони пройшли Ірак, Афганістан. Там працювали з цим", - каже він.

Сапери розміновують блакитне озеро в Горенці: що знайшли на дні водойми

Поки піротехніки виловлюють на дні небезпечні боєприпаси, то на іншому березі біля озера пасуться коні. Після російської атаки тепер це їхнє улюблене місце, розповідає власник стайні Євгеній. Із сотні коней і поні - понад десятка загинули від осколкових уражень від снарядів. Поранених коней працівники стайні намагались рятувати, тоді як російські вертольоти бомбардували територію стайні.

Як виглядають уламки російського вертольоту на дні Київського моря видно на цих кадрах саперів ДСНС, де видно тіло російського пілота і рештки кабіни самісінькому дні. Олександр, який бачив обличчя російського окупанта в небі, показує кількість зібраних решток боєприпасів, якими було всіяно все довкола.

Пошкоджені приміщення власники стайні потихеньку ремонтуют. Нині міркують, як запастись дизелем, аби заготовувати коням сіно. Поки ті відгодовуються на полі, за ними спостерігають онуки Світлани. Її будинок дивом вцілив, тоді як місцева школа першокласниці Поліни згоріла.