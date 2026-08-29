Пів тисячі FPV за місяць: в обласному центрі України будують 100 км антидронових тунелів і випробовують надміцні сітки

Запоріжжя / © ТСН

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Рої ворожих дронів заполонили небо над Запоріжжям. Тільки протягом липня росіяни спрямували на обласний центр пів тисячі FPV-безпілотників.

Ворог б'є по пасажирському транспорту, АЗС та багатоповерхівках. Аби вберегти людей, військові застосовують системи РЕБ, полюють на російських пілотів та активно розбудовують антидроновий захист над автошляхами.

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Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала на випробуваннях нових, міцніших сіток для антидронових тунелів і готова розповісти про все детальніше.

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Масовані атаки FPV та полювання на ворожих пілотів

Це літо стало справжнім випробуванням для запоріжців. У місті лунають ледь не щоденні атаки з авіації, а в перервах між ними — завдаються удари FPV-дронами по цивільній інфраструктурі.

Лише у червні російські FPV-дрони атакували Запоріжжя 120 разів. Одні летіли самі, інших як носії несли на собі ворожі «Молнії» та «Шахеди».

«Ворог почав використовувати ще більше FPV-дронів, більшість екіпажів спрямував на нашу Запорізьку область. Але на це є РЕБ, яка дуже гарно себе показує. Деякі дрони летять на цифровому відео, деякі — на оптоволокні, вони ніяк не світяться на наших засобах», — розповідає український військовослужбовець.

У липні кількість дронів сягнула майже пів тисячі. А у серпні атаки стали ще частішими. Попереджають містян про небезпеку військові з угруповання «Очі всюди». Вони перехоплюють відеокартинку ворожих безпілотників і точно знають, куди та як летить російський непотріб.

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«Більшість дронів ми фіксували, документували влучання в автобуси. Були випадки, коли вони пролітали над домівками, шукали свої цілі», — зазначає боєць.

Ворожі безпілотники збивають та перехоплюють. Проте найвірніший спосіб зупинити цей терор, кажуть воїни — ліквідовувати тих, хто їх запускає.

«Працюємо безпосередньо по пілотах, які працюють по місту Запоріжжя. Були нещодавно випадки, коли вдавалось уражати одразу кілька екіпажів прямо на пускових — разом із бортами та обладнанням. Позиції ворожих екіпажів, які тероризували саме місто — це підрозділ "Рубікон" — були знищені. Ворог деякий час не міг атакувати Запоріжжя, тому що не було сил, які запускають ці дрони», — діляться успіхами українські захисники.

Випробування капронових сіток та 100 км тунелів

Паралельно над захистом цивільних працюють і в тилу — встановлюючи над вулицями міста спеціальні антидронові сітки.

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«Сьогодні по трьох стадіях ми будуємо антидронові шляхи: на дорогах державного значення, на дорогах місцевого значення та в місті Запоріжжя на комунальних дорогах», — повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Аби захистити людей не лише від легких FPV, а й від російських дронів «Молнія», які можуть нести до 10 кілограмів вибухівки, у Запоріжжі випробовують нові капронові сітки. Подекуди їх монтують у кілька шарів.

Експерименти довели: такі сітки, на відміну від звичайних пластикових, вдвічі міцніші, краще поглинають кінетичну енергію удару та витримують суворі погодні умови. Під час тестових випробувань український дрон із кумулятивним зарядом влетів у сітку та вибухнув, проте умовний автомобіль під ним залишився ушкодженим мінімально.

«Випробовували нашим дроном із кумулятивним зарядом... Висновок такий: сітка працює і допомагає. Краще, коли сітка призупинить дрон і заряд спрацює трошки далі від машини — тоді ми гарантуємо, що люди в машині залишаться живі», — пояснює командир зведеного підрозділу підтримки 710-ї бригади ДССТ Сергій Шатківський.

Фінансування та пріоритетні райони захисту

Випробування продовжаться на експериментальних ділянках, запевняють військові. До кінця року в Запоріжжі та на підступах до нього має з'явитися понад 100 кілометрів суцільного антидронового захисту. Наразі майже 50% робіт уже виконано.

«Місто Запоріжжя вже частково профінансувало ці роботи. Служба автодоріг днями отримає кошти — трохи менше ніж сто мільйонів гривень на дороги державного значення. Що стосується місцевих доріг, то з міського та обласного бюджетів ми виділили транш коштів, але також написали заявку, аби отримати додаткові кошти з держбюджету», — зазначає Іван Федоров.

Насамперед такі антидронові тунелі будують у Космічному та Шевченківському районах міста, які найбільше потерпають від російських FPV-дронів. Також надійний сітчастий захист встановлюють на запорізьких мостах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КИЇВ ДРУГУ ДОБУ ПІД УДАРОМ! Росія знищила 90% ТОВАРНИХ СКЛАДІВ! | ТСН 20:00 28 серпня

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