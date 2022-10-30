Південна Корея в скорботі: як сталась одна з найбільших трагедій в історії країни

В українському МЗС кажуть, наші співвітчизники в тисняві не постраждали і разом з іншими країнами висловлюють співчуття Південній Кореї.

Як сталась одна з найбільших трагедій в історії Південної Кореї, розслідують місцеві урядники, йдеться в ТСН.

Жертв тисняви на велелюдній геловінській вечірці - 154, серед загиблих є й іноземці. На лікарняних ліжках лишаються десятки потерпілих у тисняві. Жертвами трагедії стали переважно молоді люди, які зібралися відсвяткувати Геловін.

Столичний район Ітевон - місце нічних клубів, ресторанів і дискотек того вечора був заповнений ущерть, на вулицях зібралось близько ста тисяч людей. Частина юрби заходить у вузький, лише чотири метри завширшки, узвіз біля готелю. Так починається тиснява, в одній частині провулку люди вже падають, тоді, як з іншої - заходить дедалі більше відпочивальників. Декому вдається вирватися з тисняви і винести потерпілих.

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Нейтана натовп відсіяв од подруги, але йому, принаймні, вдалося вижити. "Там було так багато людей... Мені довелося розвернутись, і я сказав натовпу, ви не можете йти туди, там гинуть люди, бо я вже знав, наскільки все було погано, і люди були дуже грубими. Я мусив сказати їм, що вони не можуть пройти, і знадобилося стільки часу, щоби прибула екстрена служба", - розповідає він.

"Ми побачили ніби сцену з кіно перед готелем, як під час війни, але це відбувалося насправді! Тут і там робили серцево-легеневу реанімацію, люди метушились, і все вийшло з-під контролю", - каже свідок.

Допомогти жертвам намагались як парамедики, так і цивільні. На кадрах із місця події видно, що "швидкі" ледь устигали прибувати, настільки багато людей травмувалися.

Більшість загиблих - жінки. Два десятки жертв - іноземці - вихідці з Ірану, Узбекистану, Китаю, Норвегії та Росії.

Чому сталася трагедія - відповіді на це запитання у південно-корейської влади поки що немає. Геловінська вечірка була першою з початку пандемії без ковідних обмежень. "Наскільки ми знаємо, розмір натовпу був не набагато більшим, ніж торік, навіть враховуючи те, що цього року послаблено антиковідні обмеження", - кажуть в місцевому МВС.

У районі Ітевон тієї ночі працювала звична кількість поліцейських, які, звісно, намагалися стримати натовп. Утім, чи було правоохоронців достатньо, особливо з урахуванням того, що про величезну кількість відпочивальників було відомо заздалегідь - відповідь на це запитання мають дати слідчі.

Через трагедію влада країни оголосила жалобу до 5 листопада. Упродовж цього часу інші вечірки та заходи, заплановані до Геловіна, будуть скасовані, як на знак поваги до жертв трагедії, так і щоби запобігти новим інцидентам.

Тиснява в Сеулі стала найбільшою за вісім років трагедією відколи 2014 року затонув пором зі старшокласниками. Тоді загинули 304 людини.

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