Південноамериканський легіон: чому колумбійські добровольці б’ються за Україну

Від Південної Америки до Сумщини: як колумбійці зі зброєю в руках захищають Україну / © ТСН

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На фронті складно. Американський телеканал CNN із посиланням на українських посадовців, повідомив, що армія Росії «за кілька днів або тижнів» перейде до посиленого літнього наступу. До лінії фронту московити стягують 160 000 нових солдатів. За даними телекомпанії, агресор спробує відсікти українські угруповання в трьох ключових містах України: Покровську, Костянтинівці та Куп’янську.

Головком Сирський повідомив, що днями в Покровськ уже спробувала зайти ворожа диверсійна група. І хоч її ліквідували, це — поганий знак. Бо вказує на те, що ворог готується до міських боїв, і планує окупацію Покровська. Ну а на Сумщині росіяни наблизилися до стратегічної траси, яка веде від Сум на Північ.

Наша ключова проблема — брак людей. Але рекрутинг іноземців із Латинської Америки дав успішний результат у 47-й бригаді, яка воює саме на Сумщині. Про колумбійський підрозділ у цій бригаді, йдеться в сюжеті ТСН. Тиждень.

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Підрозділ «Р.У.Г.» в 47-ій бригади називають колумбійським. Паспорти Колумбії має переважна більшість його солдатів. Поки новобранці з Південної Америки тренуються на полігоні, їхні більш досвідчені земляки відбивають в окупантів українську землю на Сумщині.

На передовій в Сумській області латиноамериканці в українському однострої зачистили кілька ворожих позицій. Захопили чимало зброї та інших трофеїв. І в бій ідуть з вірою — Бог на їхньому боці.

«Ні, я не можу завжди очікувати, що все піде добре, але я завжди довіряю себе Богові, щоб він міг витягнути мене живим з кожного завдання», — каже громадянин Перу з позивним «Впертий».

Формально «Р.У.Г.» вважається ротою. Фактично — штурмовиків у ньому вже достатньо, щоб в разі необхідності проводити внутрішню ротацію — хтось воює, а хтось відпочиває і тренується.

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Етнічний вірменин «Гамлет», командир та організатор іноземного підрозділу, не питав себе, бути чи не бути іноземній роті в 47-ій бригаді. Просто взяв і зробив. Іншими «гамлетівськими» питаннями командир себе теж не обтяжує.

«Дивіться. Завезли ми вже… більше тисячі, навіть ближче до двох тисяч, десь так. В них мотивація — свій особистий інтерес. Я не питав, мені нецікаво. Вони воюють, вони все роблять, як треба. Решта мені нецікава, яка в них мотивація», — каже він.

Але це цікаво нам — що змусило людей подолати тисячі кілометрів та приїхати захищати Україну. Серед багатьох причин — фінансова.

«Я колумбієць, мені 27 років. Моя військова кар’єра, як професійного солдата, почалося в Колумбії. Я займаюся цією справою, щоб допомогти українському народу, а також допомогти своїй родині та забезпечити собі економічний дохід», — каже боєць Ді Оскар.

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«Снайпер», штурмовик, громадянин Колумбії додає: «Ну, гроші — це дуже важливий фактор, бо нам потрібні гроші, щоб задовольнити наші потреби, а з іншого боку, така робота — це покликання. Мені подобається це робити».

Та причина вибору не тільки в грошах.

«Я вважаю її (Росію — Ред.) ворогом… Я не розумію, навіщо ця агресія, коли гинуть мирні жителі… Я виріс серед насильства та я також пережив погані речі у своїй країні, речі, якими ми, колумбійці, не пишаємося… Ми вже жили у війні, і для нас цілком нормально брати до рук зброю, це дуже поширене в Колумбії», — розмірковує колумбієць «Снайпер».

«La Violencia», «Насильство» — так називає цей хлопець свою громадянську війну, в якій уряд воював проти комуністичних угруповань. Більшість колумбійських військових, які долучились до сорок сьомої бригади, вважає, що партизанів підтримувала Росія.

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«Це завжди було відомо. Завжди. Завжди вона (Росія — Ред.) підтримувала незаконні ліві збройні формування, так було завжди», — додає Ді Оскар.

В цього хлопця з Перу позивний «Впертий». 15 років служби в перуанському спецпідрозділі навіть порівняти неможна з тим, що він побачив за вісім місяців в Україні. Такої війни латиноамериканці вдома не бачили.

Колумбійський підрозділ, ну, назвемо його умовно колумбійським, тому що тут служать і хлопці з інших країн, це не просто штурмова піхота. Це механізована піхота. Підрозділ для вогневої підтримки має грізні бойові машини піхоти «Bradley», а також бронетранспортепи M113, і на цю складну техніку вже є підготовлені екіпажі.

Цей мехвод родом з Зімбабве. Країни, політики якої відверто заявляють про підтримку Росії у війні проти України. Можливо тому, хлопцю в Україні спочатку довелось ламати стіну недовіри.

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«Зі мною небагато ділились досвідом, як і що правильно робити. Тож спочатку було важко навчитись. Але в цьому підрозділі неупереджене ставлення. І командир тут велика людина. Він не ставиться до людей зверхньо і дає їм себе проявити», — зазначає механік-водій з Зімбабве.

Командир впевнений, що іноземці, особливо, колумбійці, можуть стати суттєвим ресурсом для наших Збройних Сил.

«Дивіться, виходить по заявках, які є, за місяць можна просто дуже легко, мінімум тисяча добровольців є, які бажають приїхати. Мінімум. Лише купити їм квитки, вони всі приїдуть», — запевняє «Гамлет», командир підрозділу «Р.У.Г.» 47-ої ОМБР.

В Колумбії неоднозначне ставлення до добровольців. В країні немає спеціального закону, який би забороняв колумбійцям військову службу в Україні, проте ліві політики гальмують подібний рекрутинг, посилаючись на Міжнародні конвенції. Водночас колумбійські воєначальники визнають пряму вигоду для Колумбії — бо до України їдуть новобранці, а додому повертається сучасна підготовлена армія.

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Служба в українських Збройних Силах дає колумбійцям можливість стрімко піднятися вдома по сходинках військової кар’єри. Але спочатку треба вийти переможцем у війні в Україні. Або хоча б вибити росіян з Сумщини.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ШОК! ТИСЯЧІ КОЛУМБІЙЦІВ пішли в ШТУРМОВИКИ на БОЦІ УКРАЇНИ

Дата публікації 20:43, 20.07.25 Кількість переглядів 11 Шок! Тисячі колумбійців пішли в штурмовики на боці України

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Командир взводу бригади Нацгвардії «Рубіж», герой України Владислав Стоцький розповів про переваги колумбійських добровольців.