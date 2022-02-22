Північ Європи накрила потужна буря: де ситуація найгірша

Не встигли оговтатись від попередньої бурі, а вже накрила нова.

Північ Європи накрила руйнівна буря. Найбільше від шторму "Франклін" постраждала Ірландія.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 22 лютого.

В Ірландії без світла залишилися 10 тисяч будинків. Через негоду влада зачинила навчальні заклади. Постраждали й прибережні кафе: величезні хвилі нанесли купу морської піни, яка заблокувала ресторани. Власники закладів рахують збитки у тисячі доларів.

У Нідерландах швидкість вітру сягнула 120 км на годину. Дерева на одному з цвинтарів падали просто на хрести та проломлювали надгробки.

У Британії дороги буквально перетворились на річки, а тисячі господарств досі знеструмлені. В окремих районах людей евакуювали через загрозу затоплення. Європа вже тиждень потерпає від штормів. Попередня стихія "Юніс" забрала щонайменше 15 життів.

Північ Європи накрила ще потужніша руйнівна буря | Новини світу

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