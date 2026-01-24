ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
448
3 хв

Північне сяйво та морози: чому зима знову стала лютою і які сюрпризи чекають у лютому

Чому в Україну повернулися справжні морози, як глобальне потепління спричиняє холод.

Ірина Прокоф'єва
Зима

Зима / © ТСН

Яскраве північне сяйво в українському небі та магнітні бурі в ніч на 20 січня стали лише початком погодних аномалій. Після років теплих «європейських» зим до нас повернулися мінус двадцять, крижані дощі та дерева в льоду.

У секретах природи розбиралася кореспондентка ТСН Ірина Прокоф’єва.

Ажіотаж у магазинах: чому українці масово скуповують чоботи

Несподівана зима зламала всі традиційні графіки продажів. Якщо раніше пік попиту на зимове взуття припадав на грудень, то цьогоріч навіть у січні на полицях — дефіцит.

Антон Юрченко, продавець-консультант: «Самі ходові розміри жінки зразу розібрали. Зараз, оскільки погодні такі умови, люди шукають взуття на високій підошві, щоб було максимально тепло».

Чому планета гріється, а нам холодно?

Науковці пояснюють: аномальні морози — це прямий наслідок глобального потепління. Через розбалансування клімату «дверцята» в Арктиці тепер відкриваються частіше.

Анастасія Івашина, фахівчиня з питань клімату ГО «Екодія»: «Арктичний полярний вихор зазвичай крутиться так, щоб утримувати екстремальний холод на півночі. Але зараз ці „ворота“ прориваються, і холодні маси затікають у наші широти частіше й болючіше».

Сценарій майбутнього: балони з киснем та дебетонізація

Метеорологиня Анжеліка Ганчук, яка незабаром очолить українську експедицію на станцію академіка Вернадського в Антарктиді, малює ще тривожнішу картину. Якщо зупиняться океанічні течії, атмосфера стане настільки жаркою і насиченою CO2, що людству знадобляться балони для дихання.

Анжеліка Ганчук, метеорологиня: «Ми йдемо до того, що підвищується температура. Якщо підвищиться температура в Північному льодовитому океані, це призведе до зупинки океанічних течій, які переносять кисень у південні широти. І якщо так буде, то рівень СО2 стане критично високим, атмосфера стане жаркою і це призведе до посух, а для нас це призведе до того, що ми будемо користуватися спеціалізованими балонами для дихання. Людство повинно адаптуватися і правильно планувати економіку. Підлаштувати Землю під себе неможливо — вона змінюється кожну секунду».

Одним із кроків до порятунку міст кліматологи називають дебетонізацію — заміну бетону та асфальту на відкритий ґрунт і дерева, що допомагає легше переносити спеку та повені. Таку практику вже починають впроваджувати, наприклад, у Чернігові.

Чого чекати від лютого?

Наступного тижня морози в Україні нарешті послабляться, але радіти зарано. Теплі маси принесуть із собою небезпечні опади: спочатку сніг, а потім — крижаний дощ. Це означає нову ожеледь на дорогах, обриви дротів та повалені дерева.

Анжеліка Ганчук: «Сильний антициклон, який приніс ці холоди, досі закріплений. Тому в лютому є дуже висока вірогідність повторення сильних морозів».

Вчені впевнені: незворотні процеси на планеті вже розпочалися. Нам доведеться звикати до різких перепадів температур та екстремальних бур. Тож, можливо, купівля якісного теплого взуття — це не просто витрати, а перша інвестиція в нашу адаптацію до нового клімату.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 новини 23 січня. Переговори в ОАЕ! Критичний стан енергетики!

