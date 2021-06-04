"Північний потік-2": чи зможе Україна зупинити добудову російської труби

Тим часом урядовці США та Німеччини без Києва ведуть перемовини про долю російського проєкту.

Конгресмени США можуть ухвалити закон, який змусить президента Джозефа Байдена накласти нові санкції на "Північний потік-2".

Тим часом канцлерка Німеччини Ангела Меркель відрядила до Вашингтона посланців, щоб обговорити долю газогону. Адже Берлін підтримує його завершення, тоді як США мають застороги.

Чи є шанс в України зупинити добудову, про це йдеться 3 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Законопроєкти, що вимагають негайно відновити санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керуючого директора до Сенату та Палати представників Конгресу внесли республіканці — політичні опоненти чинного глави Білого дому Джо Байдена. Стратегію Байдена часткових санкцій щодо російського газопроводу вони називають хибною стратегією і загрозою національній безпеці США.

Утім, питання, чи встигнуть ці законопроєкти розглянути, з огляду на те, що "Північний потік-2" уже добудовано на 95% і ймовірною датою його завершення називають вересень.

У Білому домі вважають, що добудова "Північного потоку-2" — справа, на жаль, вирішена. І слід шукати шляхи, як уникнути загроз, які він несе для України і Євросоюзу. Це напередодні обговорили урядові експерти США та Німеччини. Канцлерка Ангела Меркель відрядила до Вашингтона своїх радників, щоби знайти спільну позицію. Німеччина називає "Північний потік-2" своїм спільним із Росією бізнеспроєктом.

Доля "Північного потоку-2" – що вирішили урядовці США та Німеччини щодо російської труби

США навпаки — загрозою не лише Україні, а й енергетичній безпеці Євросоюзу та всього східного флангу НАТО. На офіційній сторінці Білого дому з’явилася відповідна заява.

Експерти з обох урядів обговорили газогін "Північний потік-2", включно із занепокоєнням Сполучених Штатів щодо ризиків, які він накладає на Україну і європейську енергетичну безпеку.

Про суть перемов більше не повідомляють. Найпевніше, цю тему президент Сполучених Штатів обговорить із канцлеркою Німеччини в червні — під час саміту "Великої сімки" та зустрічі лідерів Євросоюзу. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас напередодні запевнив, що Німеччина і США знайдуть порозуміння.

Якими б не були рішення, що їх можуть напрацювати США та Німеччина, наразі виглядає так, що Україна до їх обговорення не залучена.

Напередодні президент Зеленський зустрівся із сенаторами США, яким наголосив, що лише Вашингтон може зупинити потік. А нещодавно до Вашингтона їздили українські парламентарі, де обговорили це питання із американськими колегами.

Після цього українські нардепи упевнені, що Україна має двопартійну підтримку у Конгресі США — не лише республіканців, опонентів Байдена, а й демократів

Не приховували свого розчарування відмовою Адміністрації Байдена застосувати санкції проти "Північного потоку-2" і американські сенатори, які відвідали напередодні Київ. В інтерв’ю Радіо Свобода вони пообіцяли не здаватися у боротьбі проти цього проєкту і навіть закликали європейських колег оцінити всі ризики.

Працювати і лобіювати українські інтереси цілодобово у Вашингтоні та європейських столицях, вважає необхідним колишня заступниця міністра закордонних справ та ексрадниця голови "Нафтогазу", а нині — радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. Час, мовляв, іде на дні.

А важливі новини щодо російської труби на дні Північного моря можуть з’явитися ще раніше. На 16 червня у Женеві запланована зустріч президентів Байдена та Путіна. Питання України та "Північного потоку-2" буде одним з ключових.

Нагадаємо, що Київ вимагає включити його в переговори щодо "Північного потоку-2".

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