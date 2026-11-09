Затори в Києві 9 листопада / © ТСН

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У Києві 9 листопада паралізовано рух Північним мостом через функціонування лише однієї смуги. Водії простоюють у заторах. Люди змушені йти через міст пішки.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Олена Гущик.

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За словами журналістки, Північний міст «стоїть намертво». Ним на може проїхати ні «швидка», ні поліція.

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На мосту у понеділок вранці працює лише одна смуга руху, в яку намагалися втиснутися всі. Людям доводиться долати міст пішки.

Водночас із трьох смуг руху автівки намагаються втиснутися в одну, щоб прорватися на Подільсько-Воскресенський міст.

«Через Північний — нереально. Всіх, хто там намертво застряг в заторах, поліція перенаправляє на новий міст, на який відповідно їдуть з чотирьох сторін — лівобережки, Троєщини, Воскресенки і з Північного мосту», — розповіла Гущик.

Дата публікації 08:20, 09.11.26 Кількість переглядів 11 Рух Північним мостом у Києві 9 листопада паралізовано

Окрім того, за повідомленнями з соцмереж, у Києві утворився величезний затор від Дарницької площі у напрямкуправого берега.

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Затор від Дарницької площі у бік правого берега / © соцмережі

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що від 9 листопада у Києві для розвантаження мостів запроваджують резервні схеми руху. На мосту Патона вранці три смуги працюватимуть на правий берег, а ввечері — на лівий. На Північному мосту вантажівки спрямують в об’їзд через Подільський міст, відновивши рух легковиків і громадського транспорту. На Південному мосту вантажівки скерують через Дарницький міст, а для решти транспорту обмежень немає.

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