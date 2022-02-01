Пиво, цигарки та крупи: під Києвом "ковідною" тисячею розраховувалися у звичайному кіоску

Пиво, цигарки та крупи: під Києвом "ковідною" тисячею розраховувалися у звичайному кіоску

Хитрий бізнесмен обійшов обмеження держави. Покупці "отоварювали" тисячу Зеленського на продукти, алкоголь та цигарки.

Жителі Ірпеня під Києвом змогли купити пиво, цигарки, крупи та хліб за "ковідну" тисячу у "наливайці". В одному з кіосків з’явилось оголошення – приймаємо оплату "єПідтримкою".

Про це йшлося 31 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Як розповіли жителі цього району, "ковідну" тисячу найчастіше тут витрачають на випивку. Максим робить замовлення: пиво та цигарки. Далі розплачується телефоном через термінал і все готово.

Продавчиня зізнається, що тут тисячу Зеленського "отоварюють" доволі часто. Проте, як так сталося, що це можливо у звичайному кіоску — відповідати відмовляється.

"Крупи, гречка, вермішель, хліб, вода, сік. Якщо прийшла жінка, їй не треба те пиво. Вона купила, що треба по господарству", — зазначає вона.

За вакцинальну тисячу гривень журналісти змогли купити пиво і цигарки. Але офіційно витратили "ковідні" гроші на розваги — купили книжки. Так написано в звіті про витрати.

У Київській області чоловік оплатив "ковідною" тисячею пиво, цигарки та крупи

Як власнику цього магазинчика вдалося обійти систему? У Міністерстві цифрової трансформації спочатку запевняли, що це неможливо. Проте після відеодоказів розбирали ситуацію і дали таке пояснення.

"Іноді трапляється, що наші хитрі підприємці використовують термінали, виділені для одного бізнесу, для іншого або не для свого бізнесу взагалі. У цьому випадку на підприємця може буде складено заяву і передано до правоохоронних органів", — розповів проєктний менеджер Мінцифри Павло Русєв.

Одразу після нашого запиту до Мінцифри, до кіоску приїхала поліція, оголошення про сплату "єПідтримкою" зняли й поспілкувалася з власником. Сам він не на камеру розповів, що продає книжки, але вийшло так, що пивом торгувати вигідніше.

Нагадаємо, 19 грудня в Україні стартувала державна програма "єПідтримка". Повністю вакциновані проти коронавірусу громадяни почали отримувати 1000 грн. Витратити ці кошти можна на спортзал, книги, концерти, театри та кінотеатри. А людям від шістдесяти років - ще і на ліки.

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