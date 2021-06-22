Півономанія: як правильно вирощувати вдома та скільки коштує фотосесія з ароматними квітами

Виявляється, що пахнуть не всі квіти.

В Україні цього сезону - півонієвий бум. Квіти скуповують у магазинах і намагаються встигнути зробити з ними фотосесії. Яка ціна півоній, як їх правильно вирощувати в себе вдома, скільки правили фотографи за фотосесії з квітами та чому ботанічний сад не пускає до себе на ділянку з цілим полем півоній ні за які гроші - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.



У ботанічному саду гарне півонієве поле - селекційна ділянка. Тут квіти культивують. Людей до них допускати не можна. На закритому полі - 700 видів півоній. Рослина легка в догляді. Вона на одному місці може рости 25-30 років. Головне, перші два-три роки не давати квітувати. Але не обрізати весь стовбур, але лише зрізати пуп'янки.

Фотографи за бажані фото з півоніями править по три-чотири тисячі гривень за годину. Замовляють і ню фотосесії в квітах. Ціна - така сама. На квіткових фото, дівчата кажуть, більше вподобань.

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Якщо поля з півоніями знайти не можуть, купують квіти й фотографуються з ними. Півонії розходяться так швидко, що навіть продавці фруктів їх виставляють на продаж. Середня ціна - 30 гривень.

Покупці хочуть не лише красу, а й запах. А пахнуть, як виявляється, не всі: білі та рожеві пахнуть, а бордові - ні.

А на носі ще й сезон троянд. Хто не встиг сфотографуватися з півоніями - вони теж безпрограшний варіант для світлин.

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Новини України: як правильно вирощувати півонії вдома

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