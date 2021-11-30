Півсотні випущених артснарядів і двоє поранених бійців: ситуація на Донбасі загострилася

Півсотні випущених артснарядів і двоє поранених бійців: ситуація на Донбасі загострилася

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців дістали поранення.

Двоє військових і один цивільний зазнали поранень на Донбасі. Вони вже у лікарнях, медики кажуть, життю поранених загрози немає.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 30 листопада.

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По околицях Станиці Луганської російські найманці напередодні випустили півсотні артснарядів. Майже одночасно у бік Старого Айдара вдарили ще й з мінометів.

Більшість снарядів вибухнули в районі залізничної станції та тамтешньому депо. Уламками повиривало цілі шматки з товстезних, металевих залізничних рейок.

Скалками перебило лінії електропередачі. Близько півтори тисячі цивільних вже майже добу лишаються без електрики. Також окупанти били по Світлодарській дузі і селищах на Приазов'ї.

Новини з фронту: ворог обстріляв район Станиці Луганської - поранення дістала військова і цивільний

Нагадаємо, раніше наша розвідка повідомляла, що кадрових військових РФ направили для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів на окуповану частину Донбасу.

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