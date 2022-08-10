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Півтисячі українців вдалося отримали максимальні 200 балів з усіх трьох предметів на мультитесті

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Півтисячі українців вдалося отримали максимальні 200 балів з усіх трьох предметів на мультитесті

Фото: ТСН.ua

Останній день, аби підтвердити участь у додатковій сесії мультипредметного тесту.

Під час цієї сесії пройти тестування зможуть наші випускники в Україні та Європі, а ще й ті, хто від війни заїхав аж до США та Канади.

Про це пише ТСН.

Через повномасштабне вторгнення Росії, традиційне ЗНО цьогоріч замінили на один комп’ютерний онлайн-тест. Він містить питання з української мови, математики та історії України.

Під час основної сесії, яка завершилася минулого тижня, участь у тестуванні взяли майже 190 тисяч охочих. Півтисячі з них вдалося отримали максимальні 200 балів з усіх трьох предметів. Задля безпеки мультитест проводили у різні дні і в різний час. І в цьому учасники побачили несправедливість, бо простежили, що окремі завдання повторювалися, тому той, хто складає тест пізніше - наче у виграші. В українському центрі оцінювання якості освіти це спростували. Мовляв, результати продемонстрували, що сплеску відмінників під кінець сесії - не сталося.

Багато учасників мають результати нижчі 161 бала – це говорить, що учасникам не допомагало, що вони знали певну часнику завдань.

Останній шанс здати мультипредметний тест

Останній шанс здати мультипредметний тест

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
335
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