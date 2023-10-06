Півтора року без світла та газу під обстрілами: як живуть люди в Оріхові та чому відмовляються виїжджати 

Попри обстріли, відсутність води, світла та газу в Оріхові на Запоріжжі, мешкає майже тисяча людей. Ті, для яких покинути власні будинки, городи та тварин страшніше за смерть. Виживають тут люди завдяки надзвичайникам, які доправляють їм найнеобхідніше.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Люди живуть без світла та газу, але не хочуть покидати дім

Поки місто не обстрілюють, люди вишукувалися у чергу за свіжим хлібом, водою та кормом для тварин. Виживати, тим хто не хоче лишати рідний Оріхів, допомагають надзвичайники, які привозять у місто що постійно під обстрілами гуманітарну допомогу.

Набравши хлібу для себе та сусідів Марія чимчикує до хати. Жінка живе по сусідах, бо у власному будинку неможливо навіть переночувати – розбито геть усе.

Роздавання гуманітарки в Оріхові

Таких як пані Марія - у Оріхові майже тисяча. Переважно літні люди, які не хочуть виїжджати у чужі міста. Попри те, що вдома вже понад півтора року немає світла, води та газу. Будинки понищені, магазини не працюють. Проте місцеві кажуть, призвичаїлись – їжу готують на вогнищах, світло отримують від свічок та ліхтариків і згадують життя, яке було тут до війни

"Люди, кому були куди переїжджати – переїхали, залишились пенсіонери. Постійно працює артилерія, постійно працює авіація, постійно працюють КАБи, спокійного ні одного дня у нас з початку війни немає", - каже рятувальник Максим Зінченко.

Пані Марія з Оріхова

Юрій переїхав з Оріхова після того, як його дім обстріляли окупанти

Попри обстріли в Оріхів часто приїжджає і пан Юрій, який переїхав у Запоріжжя після того, як поруч з його будинком впала авіабомба. Замість городу в нього тепер величезна вирва.

Кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення чоловік з дружиною намагався самотужки лагодити будинок. Але потім після чергового обстрілу все ж наважилися виїхати і тепер приїжджають в Оріхів лише навідати обійстя і знайомих

"На душі важко, як на все подивишся так і, жили, жили. Все збирали і дожились до оцього", - каже Юрій.

Надзвичайники, поліцейські та посадовці переконують людей наслідувати приклад тих хто виїхав у безпечне місце. Та марно - жителі Оріхова не бажають лишати рідні домівки та тварин. Вони чекають на перемогу і повернення до звичного життя.

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Нагадаємо, внаслідок удару по Оріхову авіабомбою вранці 12 серпня загинув 31-річний начальник сектору поліцейської діяльності №1 (селище Розівка) відділення поліції №2 Пологівського РВП капітан поліції Іван Іщенко.

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