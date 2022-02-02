Пиячить, зносить сміття і курить в ліжку: 7 людей вчаділи в одеській пожежі через недбалого сусіда

Пиячить, зносить сміття і курить в ліжку: 7 людей вчаділи в одеській пожежі через недбалого сусіда

Чоловік вже не вперше влаштовує пожежі в цій квартирі.

Четверо дорослих та двоє дітей потрапили до лікарень після нічної пожежі в Одесі. Квартира в спальному районі “Черьомушки” спалахнула близько третьої ночі. Вогонь миттєво поширився на три поверхи, а ядучий дим густо затягнув під'їзд "хрущовки”. Рятувальникам довелося виводити людей за допомогою кисневих масок.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

Євген зафільмував відео пожежі зі свого балкону в будинку навпроти. Розповідає, що близько третьої ночі працював за комп'ютером, аж раптом у вікні помітив вогняну заграву. Полум’я стрімко підіймалося вгору. «Поки я пішов одягнувся і взяв телефон, вже горіло те, що встиг зняти, дійшло буквально за три хвилини до п'ятого поверху», - розповідає Євген.

Мешканці будинку попрокидалися, але вийти на вулицю не змогли, бо під'їзд затягнуло густим димом. Комусь ставало зле вже на перших кроках. Виносили їх рятувальники.

«Рятувальники евакуювали сім осіб,з яких двоє дітей. В апаратах для захисту органів дихання та зору, без яких неможливо було працювати через значне задимлення», - заявила речниця місцевої ДСНС Марина Мартиненко.

Сімох потерпілих швидкі доправили до лікарні. Медики їх стан оцінюють як важкий. Серед госпіталізованих двоє дітей. «Опікових ран, Слава Богу, не було, але вони надихалися продуктами горіння, тому у важкому стані і ми їх госпіталізували у відділення реанімації», - кажуть медики.

Помешкання, де сталась пожежа, вигоріло вщент, але навіть зараз видно наскільки оселя була засмічена. Її власник сімдесятирічний Юрій зазнається — це його провина. «Через куріння у ліжку. Пам'ятаю, що газети спалахнули спочатку. Поки я тут одну гасив, поки я сам у ванну бігав, там набирав помалу води, а воно так швидко спалахнуло, я навіть не очікував», - каже чоловік.

Новини Одеси: четверо дорослих та двоє дітей потрапили до лікарень після нічної пожежі

Це вже не перше загоряння в цій квартирі, розповідають сусіди. Скаржаться, самотній чоловік перетворив оселю на смітник, постійно пиячить та палить.

«У нього вся квартира була у смітті. У нього не працює ані каналізація, ані вода, ані світло. Йому давно це все відключили, бо він не платив і ось воно дійшло до цього», - кажуть місцеві мешканці.

Аби чоловік прибрав сміття з квартири люди воюють вже не перший рік, але ні поліція, ні місцева влада не змогли їм допомогти. Мешкати зараз в його квартирі неможливо, тому сусіди сподіваються, що чоловіка заберуть до притулку літніх людей.

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